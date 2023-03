SN-Reihe "Meine Gesundheit" zum Thema Long Covid: Wie man sich schützt und wie man es behandeln kann

Schwere Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisstörungen oder Muskelschmerzen: Long Covid hat viele Gesichter. Wer gefährdet ist, an den Langzeitfolgen einer Coronaerkrankung zu leiden und welche Hoffnungsschimmer es im Bereich Therapien gibt, darüber wird Long-Covid-Experte und Leiter des Reha-Zentrums in Salzburg, Josef Niebauer, am Dienstag, den 7. März um 19 Uhr referieren. Sehen Sie den Vortrag hier im Livestream!

BILD: SN/FRESHIDEA - STOCK.ADOBE.COM Mehr als 200 Symptome wurden für Long Covid beschrieben. BILD: SN/SALK/UNTERHAUSER „Es gibt Licht am Ende des Tunnels“, sagt Long-Covid-Experte Josef Niebauer.<br />