Die Kirche und die diskriminierten Frauen: Bricht der Vatikan das Menschenrecht?

Wie viel ist die Gleichberechtigung der Frauen dem Staat wert? Die Kirche fordert Religionsfreiheit als Grundrecht, respektiert aber nicht das christliche Grundrecht - der Frauen - auf Gleichberechtigung. Die Republik könnte das Konkordat aufkündigen.

Eine historische Tatsache sei vorangestellt: Über Jesus sind vier Biografien verfasst worden. Sie heißen Evangelien. In keinem dieser Werke der Weltliteratur steht, dass Frauen der biografierten Person nicht würden nachfolgen dürfen.

Die Frage der Diskriminierung oder Ungleichberechtigung der Frauen in der römisch-katholischen Kirche, insbesondere in Österreich, sei hier nicht historisch erörtert, sondern juristisch. An dieser Stelle sei ausdrücklich festgehalten, dass auch der Islam, und zwar auf andere Weise, Frauen benachteiligt. Die Diskriminierung ist kein Alleinstellungsmerkmal der Katholiken.

