Start von JUICE-Mission verschoben

Der für Donnerstag, 13. April, geplante Start der JUICE-Raumsonde ist verschoben worden. Als Grund wurden beim Start-Event am Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ungünstige Wetterbedingungen genannt. Die Vorzeigemission der ESA sollte um 14.15 Uhr vom ESA-Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana aus mit einer Ariane-5-Rakete starten. Der neue Start ist nun am Freitag um 14.14 Uhr geplant.

BILD: SN/APA/DPA/SEBASTIAN GOLLNOW Neuer Startzeitpunkt ist nun der Freitagnachmittag