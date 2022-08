Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen nehmen stark zu

Zum Schulstart: Mehr psychosoziale Unterstützung für Kinder gefordert.

Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine zeigen massive Auswirkungen auf die seelische Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. Mittlerweile leidet jeder zweite junge Mensch in Österreich an depressiven Symptomen, alarmierend ist auch die Zunahme von Suizidgedanken. Laut einer Studie der Donauuniversität Krems ist etwa die Zahl der Mädchen, die bisweilen an Suizid denken, von 20 Prozent auf 47 Prozent gestiegen. Fast die Hälfte der Befragten gab an, professionelle Unterstützung zu brauchen. Besonders verschlechtert hat sich die Lage bei Kindern ...