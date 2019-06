Unter Montag, 1. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1569: König Sigismund II. August vereint Polen und Litauen im Unionsvertrag von Lublin.

1899: Mit der Eintragung im Handelsregister Hannover beginnt die Bahlsen Cakes-Fabrik ihre Fabrikation und ihre Entwicklung von einer kleinen Bäckerei zu einem Weltunternehmen.

1919: Der Verfassunggebende Landtag von Tirol nimmt eine Entschließung über den Anschluss Tirols an die Republik Deutsch-Österreich an und fordert für Tirol "von Kufstein bis Salurn" das Selbstbestimmungsrecht.

1934: Der abgesetzte SA-Stabschef Ernst Röhm wird vom Dachauer KZ-Kommandanten Theodor Eicke und dem Kommandanten der dortigen Wachmannschaft, Lippert, erschossen.

1944: Beginn der Wirtschaftskonferenz von Bretton Woods (USA), auf der 44 Staaten die Errichtung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds beschließen.

1944: In der Festung Cherbourg erlischt der letzte deutsche Widerstand.

1949: In London beginnen Verhandlungen der Sonderbeauftragten für den österreichischen Staatsvertrag.

1949: Die erste Österreich-Radrundfahrt findet in Salzburg statt. Sieger wird der Salzburger Richard Menapace, welcher auch die bis heute meisten Tagessiege einfährt.

1984: In Österreich wird die Gurtenpflicht für Autofahrer eingeführt.

1984: Als letzter Staat Europas gesteht Liechtenstein seinen Frauen das Wahlrecht zu.

1994: PLO-Chef Yasser Arafat betritt erstmals nach 27 Jahren wieder den Boden Palästinas.

1994: Die Beweisaufnahme im Mordfall Simpson wird eröffnet: Der US-Footballstar und Schauspieler O. J. Simpson wird verdächtigt, seine Ex-Frau Nicole und ihren Freund Ronald Goldman am 12. Juni erstochen zu haben.

1999: Das erste schottische Parlament seit nahezu drei Jahrhunderten wird in Edinburgh von der britischen Königin Elizabeth II. feierlich eröffnet.

1999: Der Sozialdemokrat Johannes Rau wird als achter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland vereidigt.

1999: Beim schwersten Seilbahn-Unglück in der Geschichte Frankreichs kommen 20 Menschen ums Leben. Alle Opfer waren in dem Alpen-Observatorium auf dem 2.709 Meter hohen Pic de Bure beschäftigt.

2004: Das europäisch-amerikanische Raumschiff "Cassini" erreicht den Saturn und entdeckt zwei neue Monde und neue Saturnringe.

2004: Das Recht auf Elternteilzeit tritt in Kraft. Sie gibt berufstätigen Eltern unter bestimmten Umständen einen Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit bis zum siebenten Lebensjahr oder einem allfällig späteren Schuleintritt des Kindes.

2004: Das Gleichbehandlungsgesetz tritt in Kraft. Die Antidiskriminierungsrichtlinie sieht vor, dass im Arbeitsleben niemand aufgrund seines Geschlechts, seiner ethnischen Herkunft, seiner sexuellen Orientierung, seines Alters oder seiner Religion diskriminiert werden darf.

2009: US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Karl Malden, bekannt vor allem als Lieutenant Mike Stone aus der TV-Serie "Die Straßen von San Francisco", stirbt mit 97 Jahren im kalifornischen Brentwood. Er galt in Hollywood als einer der stärksten und vielseitigsten Charakterdarsteller.



Geburtstage: George Sand (eigtl.: Amantine Dudevant), franz. Schriftstellerin (1804-1876); Verney Lovett Cameron, brit. Afrikaforscher (1844-1894); Charles Laughton, brit. Schauspieler (1899-1965); James Cagney, US-Schauspieler (1904-1986); Juan Carlos Onetti, urugay. Schriftsteller (1909-1994); Hans Bender, dt. Schriftsteller (1919-2015); Gerald Maurice Edelman, US-Biochemiker und Nobelpreisträger für Medizin 1972 (1929-2014); Claude Berri, franz. Regisseur (1929-2009); Sydney Pollack, US-Regisseur (1934-2008); John Farnham, austral. Popsänger; "Little River Band" (1949).

Todestage: Wilhelm Friedemann Bach, dt. Organist/Komponist (1710-1784); Max Mauermann, öst. Erfinder (1868-1929); Pierre Monteux, franz. Dirigent (1875-1964); Thea von Harbou, dt. Schriftstellerin (1888-1954); Carl Mayer, öst. Dramaturg (1894-1944); Juan Domingo Perón, arg. General/Präsident von Argentinien (1895-1974); Forrest Mars, US-Unternehmer, "Erfinder" des Mars-Riegels (1904-1999); Karl Malden, US-Schauspieler (1912-2009); Marlon Brando, US-Filmschauspieler (1924-2004).

Namenstage: Theobald, Dieter, Eckart, Dietrich, Theoderich, Regina, Esther, Aaron, Kosmar.

Quelle: SN