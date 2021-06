Unter Donnerstag, 10. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1376: Kaiser Karl IV. lässt seinen ältesten Sohn Wenzel in Frankfurt/Main zum deutschen König wählen.

1916: Russische Truppen unter General Brussilow durchbrechen die Front der Mittelmächte am Dnjestr, bis zum 12. Juni geraten 200.000 Österreicher in russische Gefangenschaft.

2001: Der "Oklahoma-Attentäter" Timothy McVeigh wird hingerichtet. Bei dem Anschlag auf das Gebäude der US-Bundesbehörden in Oklahoma City 1995 starben 168 Menschen. McVeigh hatte den Anschlag gestanden.



Geburtstage: Joseph Ranke, öst. Erzähler (1816-1896); Frederick Loewe, öst.-US Komponist (1901-1988); Wilhelm Emanuel Süskind, dt. Schriftsteller (1901-1970); Sir Terence Rattigan, engl. Dramatiker (1911-1977); Prinz Philip, Herzog v. Edinburgh (vorm. Prinz von Griechenland), britischer Prinzgemahl (1921-2021); Christopher Middleton, brit. Literaturforscher (1926-2015); João Gilberto, brasil. Musiker und "Bossa Nova"-Begründer (1931-2019); Carl Pruscha, öst. Architekt; 1988-2001 Rektor der Akademie der bildenden Künste Wien (1936); Jürgen Prochnow, dt. Schauspieler (1941), Hugo Michael Sekyra, öst. Industriemanager (1941-1998).

Todestage: André-Marie Ampère, frz. Mathematiker und Physiker (1775-1836); Antoni Gaudí, spanischer Architekt (1852-1926); Adolph Zukor, US-Filmproduzent ungar. Hrkft. (1873-1976); Vercors, (eig. Jean Bruller), frz. Schriftsteller (1902-1991); Jo Van Fleet, US-Schauspielerin (nach anderen Angaben 1914 und 1919) (1915-1996); Bernhard Heisig, dt. Maler (1925-2011); Hubertus Czernin, öst. Journalist/Verleger (1956-2006); Prinzessin Leila Pahlevi, Tochter von Schah Mohammed Reza Pahlevi von Persien (1970-2001).

Namenstage: Heinrich, Diana, Margareta, Hildebrand, Onuphrius, Bardo, Bogumil, Olivia, Johannes, Maurinus.