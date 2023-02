12. Februar 1998: Der EU-Ministerrat verabschiedet in Brüssel das Tabak-Werbeverbot in der Europäischen Union

Unter Sonntag, 12. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1713: Janitscharen nehmen auf Befehl von Sultan Ahmed III. nach heftigem Widerstand den nach seinem Russlandfeldzug in das Osmanische Reich ausgewichenen schwedischen König Karl XII. gefangen. Durch die Festnahme wird der russisch-osmanische Friedensschluss von Adrianopel erleichtert. (Karl kann erst im Oktober 1714 ausreisen).

1768: In Florenz kommt Erzherzog Franz, der Enkel von Kaiserin Maria Theresia, zur Welt. Er wird 1792 - nach dem Tod seines Vaters Leopold II. - als Franz II. letzter römisch-deutscher Kaiser und 1804 als Franz I. erster Kaiser von Österreich mit dem Wahlspruch "Iustitia Regnorum Fundamentum".

1818: Chile proklamiert seine Unabhängigkeit. Der Freiheitsheld Bernardo O'Higgins wird erster Präsident der Republik.

1858: In Japan wird die Verwendung von Fumien (sogenannten Tretbildern) abgeschafft, durch die im Zweifel der Beweis zu führen war, ob jemand dem Christentum anhing.)

1863: Im Londoner Covent Garden erfolgt die Uraufführung der Oper "The Armourers of Nantes" von Michael William Balfe.

1873: Nach der Ausrufung der Republik wählt das spanische Parlament Estanislao Figueras zum ersten Präsidenten. Der abgedankte König Amadeus I. aus dem Hause Savoyen verlässt das Land.

1883: Auf der Straße Davos-Klosters in der Schweiz findet das von einem Engländer organisierte erste Schlittenrennen statt.

1903: Das im Packeis eingeschlossene Expeditionsschiff "Antarctic" des schwedischen Polarforschers Otto Nordenskjöld sinkt im Weddell-Meer. Die gesamte Besatzung erreicht nach sechzehn Tagen die Paulet-Insel, von wo sie zehn Monate später gerettet werden kann.

1908: Auf dem New Yorker Times Square starten sechs Autos zu einer Rallye rund um die Welt. Nur drei erreichen vier Monate später den Zielort Paris. Zu den Teilnehmern gehören der Amerikaner George Schuster und der Deutsche Hans Koeppen.

1938: Hitler zitiert Bundeskanzler Schuschnigg auf den Obersalzberg und zwingt Österreich in rüdem Ton ein Abkommen zur Gleichschaltung auf: Der Nationalsozialist Arthur Seyß-Inquart muss zum Innenminister ernannt und mit absoluter Polizeigewalt ausgestattet werden; Freilassung aller inhaftierten Nationalsozialisten; die im Ständestaat wegen illegaler NS-Betätigung entlassenen Beamten und Offiziere müssen sofort auf ihre Posten zurückkehren. Die österreichische Außen- und Wirtschaftspolitik ist jener des Deutschen Reiches anzupassen. Der Bundeskanzler fügt sich in der trügerischen Hoffnung, noch eine Atempause zu gewinnen.

1943: Der deutsche Reichspropagandaminister Joseph Goebbels untersagt der Presse Karikaturen, die "unseren Gegner klein machen". Es gebe "keinen Anlass, unsere Gegner kleiner darzustellen, als sie tatsächlich sind, da uns das Volk in dieser Hinsicht nicht folgen würde".

1948: Die katholischen Bischöfe der Tschechoslowakei protestieren gegen den Regierungsbeschluss über die Enteignung des kirchlichen Grundbesitzes.

1953: Großbritannien und Ägypten vereinbaren vertraglich, dass in ihrem Kondominium Sudan die Bevölkerung 1956 in einem Referendum zwischen der vollen Unabhängigkeit und der Vereinigung mit Ägypten entscheiden soll.

1973: Die Dollarkrise führt zur Schließung der Wiener Börse.

1983: Bundeskanzler Bruno Kreisky gibt bekannt, dass er nach 13-jähriger Amtszeit nicht mehr als Regierungschef zur Verfügung stehen würde, falls die SPÖ bei den Nationalratswahlen ihre absolute Mandatsmehrheit verlieren sollte.

1983: Indiens "Banditenkönigin" Phoolan Devi stellt sich den Behörden.

1988: Altbundeskanzler Kreisky wirft der SPÖ-Führung vor, aus Angst vor einem Zerbrechen der Koalition mit der ÖVP eine klare Stellungnahme zur Haltung von Bundespräsident Kurt Waldheim zu vermeiden, der "über sein Leben nicht die Wahrheit gesagt hat". Der "bedingungslose Schutz" Waldheims durch die Bundesregierung, sei "nicht der Weg, mit diesem Problem umzugehen", sagte Kreisky, der bereits 1987 den SPÖ-Ehrenvorsitz zurückgelegt hatte.

1993: Offizieller Tunneldurchschlag für den Inntaltunnel. Dieser bis dahin längste in Österreich gebaute, zweiröhrige Eisenbahntunnel hat eine Länge von 12,7 km.

1993: Der zweijährige James Bulger wird von zwei zehnjährigen Buben in einem Einkaufszentrum in Liverpool von seiner Mutter weggelockt, entführt und auf grausame Art und Weise getötet. Der Fall löst Entsetzen und internationales Aufsehen aus. Am 24. November werden Robert Thompson und Jon Venables des Mordes schuldig gesprochen und zu Haft auf unbestimmte Zeit verurteilt. 2001 werden sie aus der Jugendhaft entlassen, unterliegen allerdings lebenslang einer Bewährungsaufsicht. 2010 wird Venables wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material erneut verhaftet.

1998: Der EU-Ministerrat verabschiedet in Brüssel das Tabak-Werbeverbot in der Europäischen Union.

2008: Mit einer als historisch bewerteten Geste entschuldigt sich die australische Regierung bei den Ureinwohnern des Landes, den Aborigines, für die jahrhundertelange unwürdige und erniedrigende Behandlung. Der australische Premierminister Kevin Rudd richtet sich vor allem an die Opfer der sogenannten "Stolen Generation" (Gestohlene Generation), die bis in die 70er-Jahre als Kinder von ihren Familien getrennt wurden, um in weißen Haushalten aufzuwachsen.



Geburtstage: Kaiser Franz II. (I.) (1768-1835); Otto Ludwig, dt. Dichter (1813-1865); George Meredith, engl. Lyriker und Erzähler (1828-1909); Robert Todd Duncan, US-Sänger (1903-1998); Franz Leitner, öst. Politiker (1918-2005); Franco Zeffirelli (eigtl. Gianfranco Corsi), ital. Regisseur (1923-2019); Reinhard Federmann, öst. Schriftsteller (1923-1976); Constantin Costa-Gavras, griech. Regisseur (nach anderen Angaben 13. 2.) (1933); Carlos Alberto Peronace, argent. Schachexperte (1933-1990); Rainer Eppelmann, dt. Theologe und Politiker (1943); Wacław ("Vacek") Kisielewski, poln. Pianist (1943-1986); Helmut Wechselberger, öst. Ex-Radrennfahrer (1953); John Michael Higgins, US-Schauspieler (1963); Josh Brolin, US-Schauspieler (1968).

Todestage: Agostino Steffani, ital. Komponist (1654-1728); Manfred Graf Clary-Aldringen, öst. Politiker (1852-1928); Eubie Blake, US-Ragtime-Musiker (1883-1983); Heinz R. Unger, öst. Autor (1938-2018); Michel Graillier, frz. Pianist (1946-2003).

Namenstage: Gregor, Reginald, Benedikt, Eulalia, Reimund, Ludon, Anton, Reinhold, Sigmar, Modestus, Gosbert.