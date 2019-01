Unter Montag, 14. Jänner, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1784: Die Ratifizierung des Friedensvertrages mit England beendet formell den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg.

1809: Allianz zwischen England und Spanien gegen Napoleon.

1814: Im Kieler Frieden muss Dänemark Helgoland an Großbritannien und Norwegen an Schweden abtreten.

1914: In Henry Fords Autowerken wird erstmals die Fließband-Produktion aufgenommen. Damit wird die Produktionszeit drastisch verkürzt.

1944: Der britische Premierminister Churchill bezeichnet die Oder-Neiße-Linie als endgültige polnische Westgrenze.

1969: Der Anführer des großen Postzugraubes vom 8. August 1963, Bruce Reynolds, wird in Aylesbury zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

1969: Eine Explosion auf dem größten Kriegsschiff der Welt, dem atomgetriebenen US-Flugzeugträger "Enterprise", fordert vor Hawaii 27 Tote und 85 Verletzte.

1974: Die Verordnung des Handelsministeriums in Österreich über einen autofreien Tag in der Woche tritt in Kraft.

1989: Auf der KSZE-Folgekonferenz in Wien wird die Schlussakte angenommen. Das Dokument geht in sämtlichen Bereichen weit über die Beschlüsse der KSZE-Konferenz in Helsinki 1975 hinaus.

1994: Die Präsidenten Russlands und der USA, Jelzin und Clinton, schließen einen Vertrag zur Änderung der Zielprogrammierung ihrer Langstreckenraketen.

2004: Die Geschäftsführung des Safariparks Gänserndorf meldet Konkurs an. Ein dem Land Niederösterreich vorgelegtes Sanierungskonzept ist abgelehnt worden.

2004: Oscar Berger Perdomo wird Staatspräsident von Guatemala.

Geburtstage: Joseph Losey, US-Filmregisseur (1909-1984); Giulio Andreotti, ital. Politiker (1919-2013); Kurt Heller, öst. Politiker/ÖOC-Präsident (1919-1990); Lawrence Kasdan, US-Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler (1949); Herbert Feurer, öst. Fußballspieler (1954).

Todestage: Zino Davidoff, ukrain.-schweiz. Unternehmer, "König der Zigarren" (1906-1994); Robert Lembke, dt. Quizmaster und Journ. (1913-1989).

Namenstage: Gottfried, Rainer, Felix, Berno, Otto, Hilarius, Engelmar.

