14. Mai 1997: Die Fluglinien Lufthansa, United Airlines, Thai Airways, SAS und Air Canada gehen mit der neuen Luftfahrtkooperation "Star Alliance" an den Start

Unter Samstag, 14. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1097: Erster Kreuzzug: Belagerung von Nizäa durch das Kreuzfahrerheer. Sie endet nach über einem Monat mit der Einnahme der Stadt durch die Byzantiner.

1142: Der französische König Ludwig VII. erobert die Champagne und lässt die Stadt Vitry niederbrennen.

1562: Maximilian II. wird in Prag, als Nachfolger seines Vaters Ferdinand I., zum König von Böhmen gekrönt.

1847: Gründung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften durch Verfügung von Kaiser Ferdinand I. auf Initiative von Staatskanzler Fürst Metternich. Die Vorarbeiten dazu hat der zum Kurator ernannte Erzherzog Johann geleistet.

1897: Der Italiener Guglielmo Marconi stellt bei Bologna die erste drahtlose Nachrichtenverbindung her.

1907: Erstmals gilt in Österreich (Cisleithanien) bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus des Reichsrats das allgemeine und direkte Männerwahlrecht. Christlichsoziale und Sozialdemokraten erzielen die besten Ergebnisse.

1912: Der deutsche Reichstag beschließt den Bau von 41 Schlachtschiffen und -kreuzern und die Erhöhung der Friedensstärke der Armee.

1927: In Berlin wird die Verfilmung von Gerhart Hauptmanns Stück "Die Weber" mit Paul Wegener und Helene Weigel uraufgeführt.

1937: Der Anführer der spanischen Aufständischen gegen die Republik, General Francisco Franco, erklärt im Gespräch mit einem Korrespondenten des Londoner "New Chronicle", dass er Spanien "um jeden Preis vom Marxismus befreien" werde, auch wenn er dafür "halb Spanien erschießen" lassen müsste.

1962: In Athen wird Prinzessin Sophie von Griechenland, Tochter von König Paul I. und Königin Friederike, nach orthodoxem Ritus mit Prinz Juan Carlos von Bourbon, dem Sohn des spanischen Thronprätendenten Don Juan, Graf von Barcelona, getraut.

1982: In Ausführung der neuen Dezentralisierungsgesetze werden in Frankreich die Exekutivvollmachten der dem Innenminister unterstehenden Präfekten der Departements auf die gewählten Präsidenten der Regionen übertragen.

1987: Auf den Fidschi-Inseln putscht Oberst Sitiveni Rabuka und setzt die Verfassung außer Kraft.

1997: Die fünf Fluglinien Lufthansa, United Airlines, Thai Airways, SAS und Air Canada gehen mit der neuen Luftfahrtkooperation "Star Alliance" an den Start, die damit das weltweit umfassendste Streckennetz bildet, um eine Effizienzsteigerung in ihrem Geschäftsbetrieb herbeizuführen. Austrian Airlines (AUA), Lauda Air und Austrian Arrows treten der Allianz im März 2000 bei.

2007: Die deutsch-amerikanische Auto-Ehe zwischen Daimler-Benz und Chrysler ist endgültig gescheitert. Neun Jahre nach der Fusion übernimmt der amerikanische Finanzinvestor Cerberus um 5,5 Mrd. Euro 80,1 Prozent der Anteile an dem angeschlagenen US-Autobauer. Der Autozulieferkonzern Magna International, der sich zusammen mit dem Finanzinvestor Onex um Chrysler bemüht hatte, geht leer aus.

2012: Ernst Hinterberger, Autor der beliebten Fernsehserien "Ein echter Wiener geht nicht unter", "Kaisermühlen-Blues" und "Trautmann", stirbt 80-jährig in Lainz. Er schuf mit "Mundl" Sackbauer eine Kult-Figur, daneben war er auch als Buchautor tätig.

2012: Im Streit um das Egon Schiele-Gemälde "Häuser am Meer" kommt es zu einem Vergleich zwischen dem Leopold Museum und den Erben der ehemaligen Besitzerin Eugenie Steiner. 2010 hatte ein vom Kulturministerium eingerichtetes Beratungsgremium das Werk als restitutionswürdig eingestuft. Als Privatstiftung ist das Leopold Museum aber nicht an das Kunstrückgabegesetz gebunden. Über die Höhe der zu zahlenden Summe werden keine Angaben gemacht, sie dürfte jedoch 5 Mio. Dollar übersteigen.



Geburtstage: Thomas Gainsborough, brit. Maler (1727-1788); Kurt Eisner, dt. Publizist/Politiker (1867-1919); Sidney Bechet, US-Jazzmusiker (1897-1959); Mohammed Ayub Khan, pak. Offizier/Politiker (1907-1974); Franjo Tuđman, kroat. Politiker (1922-1999); Herbert W. Franke, öst. Schriftsteller (1927); Richard Estes, US-Maler (1932); Karin Struck, dt. Schriftstellerin (1947-2006); Johann "Hans" Orsolics, ehem. öst. Boxer (1947); Robert Lee Zemeckis, US-Regisseur und Filmproduzent (1952); David Byrne, schott. Musiker (Talking Heads) (1952); Daniela Dessì, ital. Opernsängerin (1957-2016); Thomas Bubendorfer, öst. Extrembergsteiger (1962).

Todestage: August Strindberg, schwed. Schriftsteller/Maler (1849-1912); Alexander Kornejtschuk, ukr.-sowj. Schriftsteller (1905-1972); Theodor Blank, dt. Politiker (1905-1972); Rita Hayworth, US-Schauspielerin (1918-1987); José Lutzenberger, brasil. Umweltschützer dt. Herkunft (1926-2002); Ernst Hinterberger, öst. Drehbuchautor und Schriftsteller (1931-2012).

Namenstage: Bonifaz, Christian, Arnbert, Paschalis, Korona, Aglaja, Pachomius, Ismar, Michael, Viktor, Nikolaus.