18. Dezember 1997: Popmusiker Falco gibt auf einer Weihnachtsfeier der Lauda Air in den Wiener Sophiensälen das letzte Live-Konzert vor seinem Tod

Unter Sonntag, 18. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1312: In der Bulle "Licet dudum" legt Papst Clemens V. fest, dass sämtliche Privilegien des verbotenen Templerordens auf den Hospitalorden des heiligen Johannes zu Jerusalem zu übertragen sind.

1352: Der Franzose Etienne Aubert wird nach dem Tod von Clemens VI. zum Papst gewählt und nennt sich Innozenz VI.

1437: Herzog Albrecht IV. von Österreich wird zum König von Ungarn gewählt (am 27. Dezember auch zum König von Böhmen).

1717: Die brandenburgischen Kolonien in Afrika werden an die Holländer verkauft.

1777: Antonio Salieris Vertonung von Pietro Metastasios beliebtem Oratoriumstext "La passione di nostro signore Gesù Cristo" hat seine Uraufführung an der Wiener Tonkünstlersozietät. Die Sopranpartie hat Salieri für Caterina Cavalieri, den Tenor für Vincenzo Righini konzipiert.

1787: New Jersey wird dritter Staat der USA.

1892: In Sankt Petersburg findet die Uraufführung des Balletts "Der Nussknacker" von Tschaikowski statt.

1892: In Wien wird Anton Bruckners Symphonie Nr. 8, c-Moll, uraufgeführt.

1897: Auguste Charlois entdeckt den Asteroiden Hybris.

1902: In Moskau wird Maxim Gorkis Drama "Nachtasyl" uraufgeführt.

1912: Im Frieden von Lausanne muss die Türkei formell auf die italienischen Eroberungen in Libyen verzichten.

1912: Knochen des sogenannten Piltdown-Menschen werden vor der Geological Society of London präsentiert. Die Sensation entpuppt sich jedoch 1953 als Fälschung.

1917: In Berlin vereinigen sich mehrere deutsche Filmgesellschaften im Auftrag der Militärführung zur "Universum Film AG" (UFA).

1932: Latina, die spätere Hauptstadt der gleichnamigen italienischen Provinz, wird unter dem Namen Littoria von Benito Mussolini eingeweiht. Die Stadt wurde zwei Jahre zuvor nach Trockenlegung der Pontinischen Sümpfe gegründet.

1937: Mit dem Streifen "La Habanera" steigt die Schwedin Zarah Leander in Deutschland zur bestbezahlten Filmdiva auf.

1942: Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht befiehlt, dass die "Bandenbekämpfung" in den besetzten Ländern im Osten mit den "allerbrutalsten Mitteln" geführt werden müsse.

1947: Der UNO-Sicherheitsrat fordert Italien und Jugoslawien auf, sich in der Frage der Einsetzung eines Gouverneurs für Triest ins Einvernehmen zu setzen.

1962: US-Präsident John F. Kennedy und der britische Premier Harold Macmillan kommen in Nassau überein, eine multilaterale Atomstreitmacht (MLF) der NATO zu schaffen.

1972: Nach dem vorläufigen Scheitern der Pariser Friedensverhandlungen beginnen die USA mit der bis dahin schwersten Luftoffensive gegen Nordvietnam.

1987: Nachdem der tschechoslowakische Staatspräsident Gustáv Husák vom Amt des KP-Generalsekretärs zurückgetreten ist, wird Miloš Jakeš neuer Parteichef.

1992: Der Oppositionelle und Menschenrechtsaktivist Kim Young-sam geht als Sieger aus der Präsidentenwahl in Südkorea hervor und wird erster ziviler Staatschef des Landes seit 32 Jahren.

1997: Popmusiker Falco gibt auf einer Weihnachtsfeier der Lauda Air in den Wiener Sophiensälen das letzte Live-Konzert vor seinem Tod.

1997: In Südkorea wird der unter der früheren Militärdiktatur zum Tode verurteilte Oppositionsführer und spätere Friedensnobelpreisträger Kim Dae-jung zum Staatspräsidenten gewählt.

2007: Der kaufmännische Direktor des Wiener Burgtheaters, Thomas Drozda (42), wird per 1. Juli 2008 zum neuen Generaldirektor der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) bestellt. Er tritt die Nachfolge von Franz Häußler (70) an, der seit 1987 dem gemeindeeigenen Bühnenkonzern mit Theater an der Wien, Raimund Theater und Ronacher vorstand.

2007: Der schwer erkrankte kubanische Präsident Fidel Castro deutet erstmals einen Rückzug von der Macht an. Castro hat im Sommer 2006 nach einer schweren Darmoperation seinem 76-jährigen Bruder Raúl die Regierungsgeschäfte übertragen.

2007: Gut zwei Jahre nach dem Scheitern ihrer ersten Regierung wird Julija Tymoschenko mit hauchdünner Mehrheit erneut zur Ministerpräsidentin der Ukraine gewählt. Die pro-russische Partei des bisherigen Regierungschefs Wiktor Janukowytsch boykottiert die Abstimmung.

2012: Rund dreißig Flüchtlinge vom "Vienna Refugee Protest Camp" suchen am Internationalen Tag der Rechte der Migrant/innen zusammen mit Unterstützer/innen Schutz in der Wiener Votivkirche. Angesichts ihrer ausweglosen Situation wollen sie auf diesem Weg ihren politischen Forderungen Nachdruck verleihen. Die Flüchtlinge befinden sich seit dem 24. November in einem Dauerprotest. Sie marschierten aus Traiskirchen nach Wien und schlugen ein Camp im Park vor der Votivkirche auf, welches am 28. Dezember geräumt wird. Zweieinhalb Monate später nehmen die Besetzer der Kirche das Angebot an, ins Servitenkloster zu übersiedeln.

2012: Überraschung bei der zweiten Auflage des BAWAG-Prozesses: Der Richter spricht sechs von sieben Angeklagten frei. Lediglich Ex-BAWAG-Aufsichtsratspräsident Günter Weninger, der im ersten Prozess ein Teilgeständnis abgegeben hatte, wird zu einem Monat bedingter Haft verurteilt. Der Spekulant Wolfgang Flöttl, Ex-BAWAG-Generalsekretär Peter Nakowitz, die früheren Bankvorstände Hubert Kreuch, Josef Schwarzecker und Christian Büttner sowie der Wirtschaftsprüfer Robert Reiter erhalten Freisprüche. Ex-BAWAG-Chef Helmut Elsner, dessen Prozess ausgeschieden wurde, nachdem er nicht zu den Verhandlungen erschienen war, gibt sich "schockiert" über das Urteil. Der zweite Prozess war notwendig geworden, da der Oberste Gerichtshof (OGH) die Urteile im ersten Prozess, wegen gravierender Mängel in großen Teilen, aufgehoben hatte.

2017: Bundespräsident Alexander Van der Bellen ernennt die erste Bundesregierung unter Führung des neuen Kanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) sowie von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ). Im Kabinett vertreten sind 14 Minister sowie zwei Staatssekretär. Außer Kurz hatte bis dahin keiner der neuen Minister Regierungserfahrung auf Bundesebene. Die wichtigsten Ressorts gehen an Uniqa-Spitzenmanager Hartmut Löger (ÖVP/Finanzen), Ex-Rechnungshof-Präsident Josef Moser (ÖVP/Justiz), den Vize-Rektor der Uni Wien Heinz Faßmann, den Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel (ÖVP/Kanzleramt), die Gesundheitsökonomin Beate Hartinger (FPÖ/Soziales), den Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ/Infrastruktur), die Nahost-Expertin Karin Kneissl (Äußeres) sowie an FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl (Inneres). Prominente Quereinsteigerin ist die frühere A1-Chefin Margarete Schramböck (ÖVP) im Wirtschaftsressort.



Geburtstage: Max Pallenberg, öst. Schauspieler (1877-1934); Christopher Fry, engl. Dramatiker (1907-2005); Klaus Schwarzkopf, dt. Schauspieler (1922-1991); Hans Hurch, Viennale-Direktor (1952-2017).

Todestage: Antonio Stradivari, ital. Geigenbauer (1641-1737); Camillo Castiglioni, öst.-ital. Industrieller, Bankier, Luftfahrt-Pionier (1879-1957); Jonghyun, südkorean. Popstar (1990-2017).

Namenstage: Philipp, Wunibald, Desideratus, Hildebert, Gratian, Esperanzo, Sebastian, Rufus, Victor.