19. Juli 2002: Im Traiskirchner Semperit-Werk rollt der letzte Reifen vom Band

Unter Dienstag, 19. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1572: Im Alter von zehn Jahren gelangt Wanli als dreizehnter Kaiser der Ming-Dynastie auf den chinesischen Thron. Seine Herrschaft ist gekennzeichnet von wirtschaftlichem Aufschwung und kultureller Blüte.

1682: Nach einem Konzil, das die Qibat-Glaubensrichtung mit Bannfluch belegte, stirbt der äthiopische Kaiser Johannes I. in Gondar. Er wird im Kloster Sadda auf der Insel Mesraha im Tanasee beigesetzt.

1702: Die schwedischen Truppen unter König Karl XII. besiegen in der Schlacht von Klissow die Polen und Sachsen und können nach diesem Erfolg Krakau einnehmen.

1727: In Salzburg stirbt der regierende Fürsterzbischof Franz Anton von Harrach. Nachfolger wird Leopold Anton Freiherr von Firmian, der 1731/32 alle Protestanten binnen dreier Monate des Landes verweisen lässt, was gegen die Vereinbarungen des Westfälischen Friedens verstößt.

1792: Eine russische Delegation landet im Hafen von Nemuro auf der Insel Hokkaido und bietet Japan im Namen der Zarin Katharina II. die Aufnahme von Handelsbeziehungen an.

1837: Der Münchner Astronom und Physiker Carl August von Steinheil nimmt den ersten Gauß-Weberschen Lochstreifentelegrafen zwischen München und Bogenhausen in Betrieb.

1877: Im russisch-türkischen Krieg erobern die Russen den 1.185 Meter hohen Schipka-Pass in Bulgarien.

1902: Die Schweiz übernimmt die neuen deutschen Rechtschreibregeln (ohne Verwendung des "ß").

1907: Der koreanische Kaiser Kojong, letzter Herrscher der Yi-Dynastie, muss unter japanischem Druck auf den Thron verzichten (1910 wird Korea japanische Kolonie).

1917: In Petrograd fordert der Arbeiter- und Soldatenrat die endgültige Auflösung des russischen Parlaments.

1917: Der Chirurg Ferdinand Sauerbruch präsentiert der Öffentlichkeit eine bewegliche Prothese.

1937: Der britische König Georg VI. und Königin Elisabeth unternehmen ihre erste Auslandsreise nach ihrer Krönung; sie statten Frankreich einen Staatsbesuch ab und werden bei ihrer Ankunft in Paris von der Bevölkerung begeistert willkommen geheißen.

1937: In der Schweiz wird das Abkommen für die Metall- und Uhren-Industrie unterzeichnet, das Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Beilegung aller Differenzen auf dem Verhandlungsweg verpflichtet.

1947: Die nationalchinesische Regierung unter Generalissimus Tschiang Kai-schek (Jiang Jieshi) erklärt die Kommunistische Partei für ungesetzlich und verbietet ihre Teilnahme an geplanten Wahlen.

1947: In Rangun werden der burmesische Nationalheld General Aung San und sechs weitere Regierungsmitglieder während einer Sitzung von Attentätern erschossen.

1952: In Helsinki werden die XV. Olympischen Sommerspiele vom finnischen Staatspräsidenten Juho Kusti Paasikivi eröffnet (bis 3. August).

1957: Der Riviera-Paris-Express entgleist bei Avignon: 21 Menschen kommen ums Leben, 75 werden verletzt.

1957: Die erste Rakete mit einem Nuklearsprengkopf wird im US-Bundesstaat Nevada abgefeuert.

1962: Im Londoner Buckingham-Palast wird die "Queen's Gallery" eröffnet. Gezeigt werden Kunstschätze aus dem Besitz des britischen Königshauses.

1992: In Sizilien schlägt die Mafia wieder zu: Einer ihrer engagiertesten Gegner, der Untersuchungsrichter Paolo Borsellino, und fünf Leibwächter werden in Palermo von einer Autobombe getötet.

1997: Nach siebenjährigem Bürgerkrieg finden in der westafrikanischen Republik Liberia Präsidentenwahlen statt, aus denen der frühere Rebellenchef Charles Taylor als Sieger hervorgeht.

2002: Im Traiskirchner Semperit-Werk rollt der letzte Reifen vom Band. Rund 800 Beschäftigte verlieren durch die Werksverlagerung nach Tschechien ihre Arbeit.



Geburtstage: Vinzenz Ludwig Ostry, öst. Journalist (1897-1977); Günter Bialas, dt. Komponist (1907-1995); George McGovern, US-Politiker (1922-2012); Jan Myrdal, schwed. Schriftsteller (1927-2020); Ferdinand Starmühlner, öst. Zoologe/Biologe (1927-2006); Brian May, brit. "Queen"-Gitarrist (1947); Allen Collins, US-Musiker (Lynyrd Skynyrd) (1952-1990).

Todestage: Johannes I., Kaiser von Äthiopien (1640-1682); Max Dessoir, dt. Philosoph und Psychologe (1867-1947); Curzio Malaparte, ital. Schriftsteller (1898-1957); Aung San, burmes. General und Unabhängigkeitsführer (1904-1947); David Frankfurter, öst. jüd. Medizinstudent in Bern und Attentäter auf NSDAP-Landesgruppenleiter Wilhelm Gustloff (4. Februar 1936) (1909-1982); Heinz Galinski, Präs. d. Zentralrats der Juden in Deutschland (1912-1992); Paolo Borsellino, ital. Richter und Mafia-Jäger (1940-1992).

Namenstage: Aurelia, Bernold, Justa, Makrina, Rufina, Vinzenz, Alfred, Bernulf, Theodorus, Benno, Aurea.