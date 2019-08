Unter Freitag, 2. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1589: Der französische König Heinrich III. wird in Saint-Cloud von dem Dominikanermönch Jacques Clément ermordet. Damit erlischt das Haus Valois.

1869: In Heidelberg gelingt Professor Gustav Simon die erste erfolgreiche Entfernung einer Niere der Patientin Margaretha Kleb.

1914: Deutschland besetzt Luxemburg und richtet ein auf zwölf Stunden befristetes Ultimatum an das neutrale Belgien mit der Forderung nach unbehindertem Durchmarsch.

1914: Die Türkei verpflichtet sich zum Kriegseintritt an der Seite der Mittelmächte, sobald sich Deutschland und Russland im Kriegszustand befinden (seit 1.8.).

1914: Italien erklärt seine Neutralität mit der Begründung, dass der Dreibund (mit Deutschen und Österreichern) von 1882 ein Defensivbündnis sei, Österreich-Ungarn jedoch einen Angriffskrieg gegen Serbien führe.

1919: Der Vertrag von Tirana erkennt Albanien als selbstständigen Staat an.

1924: Aus der Berliner Philharmonie wird erstmals ein Konzert im Rundfunk übertragen.

1924: Der Roman "Der Totenkopf" von Ernst Wiechert erscheint.

1939: Albert Einstein fordert den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt in einem Brief auf, die USA sollten mit einem Atomforschungsprogramm beginnen.

1944: Die Türkei bricht ihre diplomatischen Beziehungen zum Deutschen Reich ab.

1964: Der USA-Zerstörer Maddox wird nach amerikanischen Angaben vor der Küste Nordvietnams von drei Schnellbooten angegriffen. Am Tag darauf erteilt Präsident Johnson den US-Streitkräften im Golf von Tongking Schießbefehl.

1974: Präsident Nixons früherer rechtspolitischer Berater John Dean wird wegen seiner Rolle im Watergate-Skandal zu einer Haftstrafe von vier Monaten verurteilt.

1984: Ein Bombenanschlag auf dem indischen Flugplatz Madras fordert 31 Menschenleben.

2014: Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) erliegt 60-jährig einer Krebserkrankung.



Geburtstage: Julius von Hochenegg, öst. Chirurg; 1909 Gründung der ersten Unfallstation der Welt im Allgemeinen Krankenhaus Wien (m. Anton Eiselsberg) (1859-1940); Rómulo Gallegos, venez. Schriftsteller (1884-1969); Wilhelm Hübner, öst. Vorstand der Wiener Philharmoniker (1914-1996); James Baldwin, US-Schriftsteller (1924-1987); Keanu Reeves, US-Schauspieler (1964).

Todestage: Étienne Jacques Montgolfier, franz. Erf. (1745-1799); Paul von Hindenburg, dt. Reichspräsident (1847-1934); Victor Raúl Haya de la Torre, peruan. Politiker (1895-1979); Barbara Prammer, öst. Politikerin (1954-2014).

Namenstage: Stefan, Eusebius, Portiunkula, Alfons, Elfriede, Gustav, Gundaker, Serena, Adrienne, Rainer, Elias.

Quelle: SN