Unter Mittwoch, 22. Dezember, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1216: Papst Honorius III. bestätigt mit der Bulle "Religiosam vitam" die Ordensregeln des Dominikanerordens.

1636: Erzherzog Ferdinand, der älteste Sohn Kaiser Ferdinands II., wird in Rom zum römischen König gewählt. (1637 als Ferdinand III. Kaiser).

1916: Rücktritt des österreichisch-ungarischen Außenministers Stefan Freiherr Burián von Rajecz. Nachfolger wird Graf Ottokar Czernin-Chudenitz.

1941: Der britische Premierminister Winston Churchill trifft zu Gesprächen mit dem amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt in Washington ein. Beide einigen sich auf Grundlagen für die Vereinten Nationen und bilden einen gemeinsamen Kriegsrat. Sie verständigen sich darauf, zunächst gegen die Achsenmächte in Europa und dann gegen Japan vorzugehen.

1956: Aus Port Said (Ägypten) werden die letzten britischen und französischen Truppen abgezogen.



Geburtstage: Frank Billings Kellogg, US-Außenminister; Friedensnobelpreis 1929 (1856-1937); Filippo Tommaso Marinetti, ital. Autor (1876-1944); Fernando Corena, schwz. Opernsänger (1916-1984); Reinhold Stecher, Bischof von Innsbruck (1921-2013); Robert van Ackeren, dt. Filmregisseur (1946).

Todestage: Ägidius von Rom, Eremit und Scholastiker (um 1243-1316); Maximilien de Béthune, Herzog von Sully, frz. Staatsmann (1560-1641); Josef Popper, Pseud. Lynkeus, öst. Sozialreformer (1838-1921); Ernst Krenek, öst.-US-Komponist (1900-1991); Ernesto Grassi, ital. Philosoph (1902-1991); Galina Iwanowna Ustwolskaja, russ. Komponistin (1919-2006).

Namenstage: Jutta, Marian, Flavian, Berta, Xaveria, Franziska, Judith.