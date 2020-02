Unter Sonntag, 23. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1945: Die Türkei erklärt Deutschland und Japan mit Wirkung vom 1. März den Krieg.

1970: Guyana wird Republik und verbleibt im Britischen Commonwealth.

1975: In Zürich wird Carl Zuckmayers letztes Stück, "Der Rattenfänger", uraufgeführt.

1990: Erstmals seit 1986 explodiert eine europäische Trägerrakete des Typs Ariane. Sie sollte zwei japanische Fernmeldesatelliten ins All transportieren.

2000: Die Vereinten Nationen übernehmen die Verwaltung von Osttimor bis zur Verwirklichung der staatlichen Unabhängigkeit des ehemals portugiesischen Territoriums, das Indonesien 1975 überfallen und später ohne völkerrechtliche Wirksamkeit annektiert hatte.

2000: EU-Wettbewerbskommissär Mario Monti einigt sich mit deutschen und österreichischen Verlegern über das Ende der grenzüberschreitenden Buchpreisbindung.

2010: Die börsenotierte teilstaatliche Telekom Austria kündigt die Fusion der Festnetz- mit der Mobilfunksparte an. Mitte Juli wird sie ins Firmenbuch eingetragen.



Geburtstage: Georg Friedrich Händel, dt. Komponist (1685-1759); Josef Kraus, öst. Politiker (1890-1971); Ignaz Kiechle, dt. Politiker (1930-2003); Peter Resetarits, öst. Jurist, Journalist (1960); Gloria Fürstin von Thurn und Taxis, dt. Unternehmerin (1960); Sylvie Guillem, franz. Balletttänzerin (1965).

Todestage: Carl Friedrich Gauß, dt. Mathematiker/Physiker/Astronom (1777-1855); Paul Claudel, franz. Dichter (1868-1955); Alexej Nikolajewitsch Graf Tolstoi, russ. Schriftst. (1883-1945); Stan Laurel, US-amer. Filmkomiker brit. Herkunft (1890-1965); James Herriot, brit. Schriftsteller (1916-1995); José Napoleón Duarte, salvad. Politiker (1925-1990); Ofra Haza, israel. Sängerin (1957-2000).

Namenstage: Otto, Polykarp, Willigis, Romana, Severinus, Reinhard, Rupert, Martha, Lazarus, Nikolaus.



Quelle: SN