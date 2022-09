25. September 1992: Roma und Sinti werden in Österreich als Volksgruppe anerkannt

Unter Sonntag, 25. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1912: Der Börsenverein der deutschen Buchhändler gründet in Leipzig die Deutsche Bücherei als Gesamtarchiv des deutschsprachigen Schrifttums.

1917: Das Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichsrats tritt wieder zusammen, um das Regierungsprogramm des neuen Ministerpräsidenten Ernst Ritter von Seidler zur Kenntnis zu nehmen, den Kaiser Karl I. im Juni als Nachfolger des zurückgetretenen Grafen Heinrich von Clam-Martinic an die Spitze der Regierung berufen hatte.

1932: Die Reichsregierung kündigt in der Presse Pläne für den Bau einer Autostraße vom Bodensee zum Königsee (Deutsche Alpenstraße) an.

1937: Im Berliner Universitas-Verlag erscheint der Roman "Elissa" von Marie Luise Kaschnitz.

1942: In Stalingrad stürmen deutsche Truppen die Parteigebäude im Zentrum der Stadt.

1957: US-Präsident Eisenhower entsendet Bundestruppen nach Little Rock in Arkansas, um für Ruhe und Ordnung beim Rassenstreit zu sorgen.

1957: Im Österreichischen Rundfunk wird die erste Fernsehsendung "Kasperl und Pezi" von Marianne und Hans Kraus, den Gründern des Urania-Puppentheaters, ausgestrahlt. Die Serie, die bis 1960 live gesendet wird, ist weltweit die älteste Kindersendung im Fernsehen.

1972: Der japanische Premier Kakuei Tanaka besucht als erster japanischer Regierungschef nach Kriegsende die Volksrepublik China.

1972: Die norwegische Bevölkerung lehnt in einem Referendum den EG-Beitritt des Landes ab.

1977: Die Schweizer stimmen in einem Referendum für eine Erschwerung von Volksinitiativen zu, eine Fristenlösung lehnen sie ab.

1987: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Uwe Barschel kündigt seinen Rücktritt für 2. Oktober an und ernennt seinen Stellvertreter Henning Schwarz zum geschäftsführenden Ministerpräsidenten.

1987: Auf den Fidschi-Inseln putscht das Militär zum zweiten Mal.

1992: Roma und Sinti werden in Österreich als Volksgruppe anerkannt.

1992: Der Main-Donau-Kanal wird in Nürnberg feierlich eröffnet.

1992: Erstmals seit 17 Jahren schicken die USA mit "Mars Observer" wieder eine Raumsonde zum "Roten Planeten".

2002: Die von Brüssel geplante Lockerung der Euro-Stabilitätskriterien stößt in Deutschland auf scharfe Kritik.

2002: Die Mobilkom, Mobilfunktochter der Telekom Austria, nimmt europaweit als erstes Unternehmen ein nationales UMTS-Netz (Universal Mobile Telecommunications System) mit Senderstationen in elf großen Städten in Betrieb.

2007: Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, darunter auch Bundeskanzler Gusenbauer, kommen in New York zur jährlichen Generalversammlung der Vereinten Nationen zusammen. Am Beginn des siebentägigen Redemarathons spricht US-Präsident George W. Bush. Der Auftritt des iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinedjad sorgt für Irritationen.



Geburtstage: Max Dreyer, dt. Schriftsteller (1862-1946); William Faulkner, US-Schriftsteller (1897-1962); Otto Fürst von Bismarck, dt. Politiker (1897-1975); Karl Rössing, öst. Graphiker (1897-1987); Ernst von Salomon, dt. Schriftsteller (1902-1972); Jenö von Takács, öst. Komponist (1902-2005); Roger Etchegaray, frz. Kardinal (1922-2019); Sir Colin Rex Davis, brit. Dirigent (1927-2013); Glenn Gould, kanad. Pianist/Komponist (1932-1982); Adolfo Suárez González, span. Politiker und erster demokratisch gewählter Ministerpräsident Spaniens nach dem Tod von Franco (1932-2014); Volker Rühe, dt. Politiker (1942); Christopher Reeve, US-Schauspieler (1952-2004); Claus Christian Schuster, öst. Pianist (1952); Clea DuVall, US-Schauspielerin (1977).

Todestage: Francisco Suárez, span. Philosoph/Theologe (1548-1617); Johann Heinrich Lambert, elsäss. Universalgelehrter (1728-1777); Gerhard Winkler, dt. Komponist (1906-1977); Mary Astor, US-Schauspielerin (1906-1987); Friedrich Schröder, dt. Komponist (1910-1972); Jean Francaix, frz. Komponist (1912-1997); Egon Seefehlner, öst. Theaterintendant und Jurist; 1976-1982 und 1984-1986 Direktor der Wiener Staatsoper (1912-1997); César Manrique, span. Künstler (1919-1992); Emilio Tadini, ital. Maler/Schriftsteller (1927-2002); Jan Tříska, US-Schauspieler tscheck. Herkunft (1936-2017).

Namenstage: Klaus, Nikolaus, Firmin, Richardis, Hermanfried, Kleophas, Aurelia, Nils, Sergius, Gottfried, Irmfried.