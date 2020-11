Unter Freitag, 27. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1095: Auf dem Konzil von Clermont ruft Papst Urban II. mit den Worten "Gott will es!" zum Ersten Kreuzzug auf.

1895: Der deutsche Bund der Industriellen (BDI) wird gegründet.

1895: Der schwedische Chemiker Alfred Nobel (1833-1896), der Erfinder des Dynamits, stiftet den Nobelpreis.

1925: Der deutsche Reichstag billigt die Locarno-Verträge und ermächtigt die Regierung zum Eintritt in den Völkerbund.

1940: Deutschland annektiert Lothringen.

1940: In Karlsruhe wird der Film "Kora Terry" mit Marika Rökk und Will Quadflieg uraufgeführt.

1945: Gründung der amerikanischen Hilfsorganisation CARE in Washington.

1970: Auf Papst Paul VI. wird bei der Ankunft in Manila ein Anschlag verübt, der Papst bleibt unverletzt.

1970: In einem Waffenhandelsprozess in der Schweiz wird Konzernchef Bührle zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt, drei seiner leitenden Angestellten müssen ins Gefängnis.

1985: Der "Halleysche Komet", mit einem Kerndurchmesser von 6 km der größte bekannte Schweifstern, erreicht mit einer Entfernung von 92,9 Mio. km den erdnächsten Bahnpunkt auf seinem Weg zur Sonne. Sechs Raumsonden, darunter die "Giotto" der Europäischen Weltraumbehörde ESA, nähern sich dem Schweifstern auf bis zu 500 km Entfernung, um Aufschluss über die Entstehung unseres Sonnensystems zu gewinnen.

1990: Schweiz: Appenzell-Innerrhoden muss nach einem Urteil des Bundesgerichts in Lausanne das aktive und passive Frauenwahlrecht auf kantonaler und kommunaler Ebene zulassen.

2000: Kanadas Premier Jean Chrétien gewinnt mit seiner Liberalen Partei die vorgezogenen Parlamentswahlen. Er regiert das Land seit 1993.

2000: George W. Bush, der Kandidat der Republikaner, erklärt sich zum Sieger der US-Präsidentenwahlen. Die Demokraten fechten das Auszählungsergebnis im wahlentscheidenden Staat Florida an.

2005: Eine von ihrem Hund schwer verletzte und verunstaltete 38-Jährige bekommt in Lyon als weltweit erste Patientin ein teilweise neues Gesicht. Die Frau übersteht die Transplantation nach Angaben ihrer Ärzte gut. Allerdings werde erst in vier bis sechs Monaten klar sein, ob sie in den von einer Gehirntoten stammenden Körperteilen, Nase, Mund und Kinn, dieselbe Empfindlichkeit habe wie zuvor.



Geburtstage: José Asunción Silva, kolumbian. Dichter (1865-1896); Juho Paasikivi, finn. Politiker (1870-1956); Nico Dostal, öst. Komponist (1895-1981); Gretl Theimer, öst. Schauspielerin/Sängerin (1910-1972) (nach anderen Angaben 1911-1972); Claude Lanzmann, frz. Journalist u. Dokumentarfilm-Regisseur (1925-2018); Bertold Hummel, dt. Komponist (1925-2002); Reinhard Glemnitz, dt. Schauspieler (1930); Helmut Lachenmann, dt. Komponist (1935); Bruce Lee, US-Filmschauspieler chin. Abstammung; Kung-Fu-Kämpfer (1940-1973); Waterloo (eig. Johann Kreuzmayr), öst. Schlagersänger (1945); Julia Timoschenko, ukrain. Politikerin (1960).

Todestage: Jacopo Sansovino, ital. Architekt (1586-1570); Alexandre Dumas d. J., frz. Schriftsteller (1824-1895); Nicolae Iorga, rum. Politiker (1871-1940); Arthur Honegger, frz.-schweiz. Komponist (1892-1955); Fernand Braudel, frz. Historiker (1902-1985); Erwin Sylvanus, dt. Schriftst./Regisseur (1917-1985); Franz Schönhuber, dt. rechtsextremer Politiker ("Republikaner") (1923-2005); Sir Malcolm Stanley Bradbury, brit. Schriftsteller (1932-2000).

Namenstage: Oda, Modestus, Bilhildis, Virgil, Günther, Uta, Birgit, Siegfried, Jaroslav, Otto, Philipp, Albina, Gaston.

Quelle: SN