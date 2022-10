27. Oktober 1997: Die New Yorker Börse verzeichnet die stärksten punktemäßigen Kursverluste ihrer Geschichte

Unter Donnerstag, 27. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

97: Der römische Kaiser Nerva adoptiert Trajan, den Statthalter von Obergermanien, und erhebt ihn zum Mitregenten. Damit beginnt die Ära der Adoptivkaiser (bis 180).

1492: Christoph Kolumbus entdeckt Kuba.

1912: Am Wiener Burgtheater wird Stefan Zweigs "Haus am Meer" uraufgeführt.

1917: Kaiser Karl I. übernimmt persönlich der Oberbefehl über die gegen Italien kämpfenden Truppen.

1927: Im New Yorker Roxy-Kino wird die erste tönende Wochenschau, die "Fox Movietone News", gezeigt.

1937: Der amerikanische Physiker Chester F. Carlson meldet ein Patent auf eine "Elektrophotographie" an. Es ermöglicht auf unbeschichtetes Papier zu kopieren. Am 22. Oktober 1938 gelingt die erste Schriftübertragung nach dem xerographischen Verfahren (Vorläufer des Kopierers).

1947: Der Maharadscha von Kaschmir, Hari Singh, entscheidet sich gegen den Wunsch der muslimischen Mehrheitsbevölkerung - die den Anschluss an Pakistan anstrebt - für den Beitritt seines Fürstentums zur Indischen Union. Eine von den Briten versprochene Volksabstimmung wird nicht durchgeführt.

1962: In Melbourne schwimmt die Australierin Dawn Fraser, als erste Frau der Welt, die 100 Meter Kraul unter einer Minute (59,9 Sekunden).

1967: Zweite Begegnung zwischen Papst Paul VI. und dem Ökumenischen Patriarchen Athenagoras I.

1972: Uraufführung des Musicals "Helden, Helden" von Udo Jürgens im Theater an der Wien.

1987: Mit großer Mehrheit billigt die Bevölkerung von Südkorea in einer Volksabstimmung den Entwurf für eine neue Verfassung.

1992: Der russische Präsident Boris Jelzin verbietet die von Ultranationalisten und Altkommunisten gebildete "Nationale Rettungsfront" wegen Gefährdung der öffentlichen Ordnung.

1997: Die New Yorker Börse verzeichnet die stärksten punktemäßigen Kursverluste ihrer Geschichte.

2017: Die Stadt Wien erhöht die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Terroranschlägen. Konkret soll das Risiko sogenannter Rammangriffe mit Lkw gesenkt werden. Die Maßnahmen betreffen vorerst drei Standorte: Die Zufahrten zum Rathausplatz, zur Kärntner Straße und zur Mariahilfer Straße werden mit starren, nicht versenkbaren Pollern ausgestattet.



Geburtstage: Niccolò Paganini, ital. Geiger/Komponist (1782-1840); Cyrus Leo Sulzberger, US-Journalist und Schriftsteller (1912-1993); Sylvia Plath, US-Dichterin (1932-1963); Jean-Pierre Cassel, frz. Schauspieler (1932-2007); Peter Lustig, dt. TV-Moderator (1937-2016); Roberto Benigni, ital. Schauspieler und Regisseur (1952); Scott Weiland, US-Musiker ("Stone Temple Pilots") (1967-2015).

Todestage: Fanny Wibmer-Pedit, öst. Schriftstellerin (1890-1967); James Mallahan Cain, US-Erzähler (1892-1977); André de Toth, ungar. Regisseur (1913-2002); Heinz Fischer-Karwin, öst. Journalist (1915-1987); Hans Werner Henze, dt. Komponist (1926-2012).

Namenstage: Frumentius, Wolfhart, Sabine, Hernard, Christina, Kirsten, Kerstin, Tina, Vinzenz, Nestor, Hermelina.