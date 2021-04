Unter Samstag, 3. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1916: Deutsche Luftangriffe auf die englische Südküste verursachen schwere Schäden.

1926: Eine bahnbrechende Erfindung wird aus Großbritannien gemeldet: In Strickereien in Leicester und Nottingham werden laufmaschensichere Strümpfe, sogenannte "Nylons", hergestellt.

1936: In Trenton (New Jersey) wird der Deutsche Bruno Hauptmann, der den 20 Monate alten Charles Lindbergh jr. entführt und ermordet haben soll, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.

1966: Der sowjetische Satellit "Luna 10" tritt in eine Kreisbahn um den Mond ein und wird zum ersten künstlichen Mondtrabanten.

1986: Im Vorgriff auf die 750-Jahr-Feier Berlins tauschen Ost- und Westberlin Kulturgüter aus: ein Schiller-Denkmal von Reinhold Begas wird in Ostberlin aufgestellt, Westberlin erhält eine Nymphe von Alexander Calandrelli und 29 Reliefbilder.

2006: Nach einem Dammbruch an der Hochwasser führenden March strömen die Massen auf 80 Metern Breite in die Ortschaft Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf). 250 Häuser werden evakuiert. Auch bei Stillfried hält der Damm dem Druck der March nicht mehr stand.

2011: Der chinesische Gegenwartskünstler und Regimekritiker Ai Weiwei wird auf dem Pekinger Flughafen von der Grenzpolizei festgenommen. Er soll sich wegen nicht näher benannter Wirtschaftsverbrechen vor Gericht verantworten. Am 22. Juni wird er unter schweren Auflagen und gegen Kaution freigelassen.



Geburtstage: Charles Weinberger (eigtl. Karl Rudolf Michael W.), öst. Operettenkomponist (1861-1939); Alcide De Gasperi, ital. Politiker (1881-1954); Walentin Falin, russ. Politiker/Diplomat (1926-2018); Beda Allemann, schwz. Literaturhist. (1926-1991); Moritz Csáky, öst. Historiker und Kulturwissenschafter (1936); Hanna Suchocka, poln. Politikerin (1946); Eddie Murphy, US-Komiker (1961); Michael Ludwig, öst. Politiker (1961); Michael Mittermeier, dt. Komiker (1966).

Todestage: Graham Greene, brit. Schriftsteller (1904-1991); Sir Peter Pears, brit. Tenor (1910-1986).

Namenstage: Richard, Gangolf, Liudbirg, Irene, Christian, Darinus, Elisabeth, Elsa, Dorothea, Heinrich, Konrad.