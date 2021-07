Unter Montag, 5. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1626: Der oberösterreichische Bauernführer Stephan Fadinger fällt vor Linz im Kampf gegen die bayerische Besatzung.

1811: Unabhängigkeit für Venezuela.

1856: Die Schweizerische Kreditanstalt (heute Credit Suisse), die älteste Großbank der Schweiz, wird in Zürich gegründet.

1926: Auf der österreichischen Seite wird die Schwebebahn zur Zugspitze in Betrieb genommen.

1946: Der erste Bikini der Neuzeit wird auf einer Modenschau in Paris vorgeführt.

1951: Bei den französischen Parlamentswahlen müssen die Kommunisten Stimmeneinbußen hinnehmen. Die nichtkommunistische Linke und das Zentrum können sich behaupten.

1966: Dem indonesischen Staatsgründer Ahmed Sukarno wird von den neuen Militärmachthabern um General Mohamed Suharto der Titel eines "Präsidenten auf Lebenszeit" aberkannt.

1986: Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow eröffnet in Moskau die "Spiele des guten Willens" mit den ersten sowjetisch-amerikanischen Sportkontakten seit Jahren.

1991: Nelson Mandela wird als Nachfolger des erkrankten Oliver Tambo einstimmig zum Präsidenten des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) gewählt.

2001: Der Nationalrat beschließt mit den Stimmen der blau-schwarzen Regierungsmehrheit die ORF-Reform. Im neuen Stiftungsrat, der das Kuratorium ablöst, hat die Koalition eine satte Mehrheit.

2001: Das vom Nationalrat beschlossene Privatfernsehgesetz ermöglicht erstmals die terrestrische Verbreitung von privatem Fernsehen in Österreich. Das Gesetz tritt am 1. August in Kraft.

2001: Hannelore Kohl, die Ehefrau des deutschen Altkanzlers, wird tot aufgefunden. Die 68-Jährige gibt in Abschiedsbriefen eine schmerzhafte Lichtallergie als Grund für ihren Freitod an.

2006: Nach siebenjähriger Pause unternimmt Nordkorea wieder Raketentests und löst damit weltweit scharfe Proteste und Empörung aus.

2006: Im Alter von 62 Jahren bringt eine Britin nach einer künstlichen Befruchtung ein Baby zur Welt.

2011: Finanzministerin Christine Lagarde wird, als erste Frau, Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Französin tritt damit die Nachfolge des zurückgetretenen Dominique Strauss-Kahn an.



Geburtstage: Francesco Chiesa, schwz. Dichter (1871-1973); Willem Drees, niedl. Politiker (1886-1988); John Howard Northrop, US-Chemiker (1891-1987); Georges Pompidou, frz. Politiker und Staatspräsident (1911-1974); Heinz Neubrand, öst. Pianist (1921-1998); Wiktor Georgijewitsch Kulikow, russ. Marschall (1921-2013); Salvador J. Blanco, dominik. Politiker und Staatspräsident (1926-2010); James A. Mirrlees, brit. Wirtschaftswissenschafter; Nobepreis 1996 (1936-2018); Barbara Frischmuth, öst. Schriftstellerin (1941); Gerardus 't Hooft, niedl. Physiker; Nobelpreis 1999 (1946); Sir Paul Brierley Smith, brit. Designer (1946); Fabienne Serrat, ehem. frz. Skirennläuferin (1956); Nuno Gomes, portug. Ex-Fußballer (1976).

Todestage: Friedrich Austerlitz, öst. Journalist (1862-1931); Georg K. von Hevesy, ung. Chemiker; Nobelpreis 1943 (1885-1966); Howard Nemerov, US-Schriftsteller (1920-1991); Gladys Nordenstrom Krenek, US-Komponistin (1924-2016); Cy Twombly, US-Künstler (1928-2011); Hannelore Kohl, dt. Kanzlergattin und Philanthropin (1933-2001).

Namenstage: Charlotte, Anton, Wilhelm, Anselm, Method, Eberhard, Lätitia, Zaccaria, Albrecht, Eusebius, Cyrilla.