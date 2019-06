Unter Mittwoch, 5. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

774: Nach seinem erfolgreichen Langobardenfeldzug ruft sich Karl der Große zum "Rex Francorum et Langobardorum" (König der Franken und Langobarden) aus.

1744: Preußenkönig Friedrich II. schließt mit Frankreich eine Offensivallianz gegen Österreich und England.

1944: Der durch seine Zusammenarbeit mit den Faschisten schwer kompromittierte König Viktor Emanuel III. von Italien überträgt unter dem Druck der Alliierten seinem Sohn Kronprinz Umberto die Regentschaft.

1964: Die Kirchenstrafen gegen Christen, die eine Feuerbestattung wünschen, werden vom Heiligen Stuhl aufgehoben.

1979: Beginn der Tagung des Club of Rome in Salzburg.

1994: Gegen die feministische Autorin Taslima Nasreen wird in Bangladesch ein Haftbefehl erlassen, daraufhin taucht sie unter. Wegen ihrer Islam-Kritik fordern Moslem-Fundamentalisten ihren Tod.

2009: Bei einer Brandkatastrophe in einem Kindergarten der mexikanischen Stadt Hermosillo ersticken oder verbrennen 48 Babys und Kleinkinder. Das Feuer war von einem nahe gelegenen Reifenlager ausgegangen.



Geburtstage: John Couche Adams, brit. Astronom (1819-1892); Ralph Benatzky, öst. Komponist (1884-1957); Helene Thimig-Reinhardt, öst. Schauspielerin, Gattin von Max Reinhardt (1889-1974); Alfred Uhl, öst. Komponist (1909-1992); James C. Fletcher, US-Physiker, Chef der Weltraumbehörde NASA (1919-1991); Ken Follett, britischer Schriftsteller (1949).

Todestage: Ker-Xavier Roussel, franz. Maler (1867-1944); Bruno Brehm, öst. Schriftsteller (1892-1974); Ernst Waldow, dt. Schauspieler (1893-1964); Piero Bianconi, schweiz. Schriftsteller (1899-1984); Heinz Erhardt, dt. Kabarettist/Autor (1909-1979).

Namenstage: Bonifaz, Winfried, Meinwerk, Ferdinand, Volker, Emilie, Michael, Felix.

