Unter Dienstag, 6. August, ist im Buch der Gechichte unter anderem verzeichnet:

1819: Auf Initiative Österreichs und Preußens beginnt in Karlsbad eine Ministerkonferenz (bis 31. August) über Maßnahmen zur Unterdrückung der nationalen und liberalen Bewegungen.

1849: Der Friede von Mailand beendet den Krieg zwischen Sardinien und Österreich.

1914: Österreich-Ungarn erklärt Russland und den Westmächten den Krieg, Serbien und Montenegro erklären Deutschland den Krieg. Frankreich erklärt Österreich-Ungarn den Krieg.

1919: Die sozialistische Regierung Ungarns wird gestürzt und Erzherzog Josef zum Reichsverweser (bis 23. August) erklärt.

1929: In Den Haag beginnt die erste Konferenz zur Beratung des Young-Plans über die deutschen Reparationszahlungen.

1939: Hitler erklärt sich bereit, der Sowjetunion im Baltikum und in Finnland freie Hand zu geben.

1949: Premiere des österreichischen Filmstreifens "Eroica" über das Leben Beethovens mit Ewald Balser, Nadja Tiller und Judith Holzmeister.

1974: Die Kärntnerstraße in Wien wird zwischen Oper und Stephansplatz durch die Architekten Wilhelm Holzbauer und Wolfgang Windbrechtinger zu einer Fußgängerzone umgestaltet.

1979: Ein Erdbeben in San Francisco richtet nur leichte Schäden an.

2009: Der legendäre britische Postzugräuber Ronnie Biggs wird kurz vor seinem 80. Geburtstag begnadigt. Der Grund dafür sei dessen schlechter Gesundheitszustand, teilt Justizminister Jack Straw mit. Tags darauf wird er entlassen und kommt in ein Pflegeheim.

2014: Nach zehnjähriger Reise hat der europäische Kometenjäger "Rosetta" den Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko erreicht. Der Höhepunkt der Mission folgt im November. Der mitgebrachte Landeroboter "Philae" landet auf dem Kometen. Das gewagte Manöver gelingt nicht vollständig: "Philae" befindet sich nach der Landung in Schräglage und kann seine Akkus anders als geplant zunächst nicht wieder durch das Sonnenlicht aufladen. Nachdem seine Batterien leer sind, kann der Roboter nicht mehr senden. Die Forscher sind dennoch zufrieden. Außerdem bleibt ihnen die Hoffnung, dass sich "Philae" wieder meldet, sobald "Tschuri" der Sonne näher kommt.



Geburtstage: Louise de la Baume Le Blanc La Vallière, Mätresse des frz. Königs Ludwig XIV. (1644-1710); Alfred Lord Tennyson, engl. Dichter (1809-1892); Adam Wandruszka, öst. Historiker (1914-1997); Elliott Smith, US-amer. Singer/Songwriter (1969-2003).

Todestage: Theodor W. Adorno, dt. Philosoph/Soziologe (1903-1969); Feodor Lynen, dt. Biochemiker; Nobelpreis 1964 (1911-1979); Domenico Modugno, ital. Sänger (1928-1994); Ilse Ulrich-Pausin, öst. Eiskunstläuferin (1919-1999); John Hughes, US-amer. Filmregisseur und -produzent (1950-2009).

Namenstage: Gilbert, Berta, Sixtus, Praxedis, Hermann, Jacqueline, Christine, Oktavian.

Quelle: SN