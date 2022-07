7. Juli 1947: Österreich beantragt die Aufnahme in die Organisation der Vereinten Nationen (Diese erfolgt erst 1955).

Unter Donnerstag, 7. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1497: Der Seefahrer Vasco da Gama tritt von Rastello bei Lissabon aus mit vier Schiffen seine Reise an, auf der er das Kap der Guten Hoffnung umsegelt. Im Auftrag des portugiesischen Königs Manuel I. soll er den Seeweg nach Indien erkunden.

1572: Mit dem Tod von König Sigismund II. August erlischt in Polen die Jagiellonen-Dynastie im Mannesstamm. Der Adel wählt 1573 den französischen Prinzen Heinrich von Valois zum König: Beginn des Wahlkönigtums.

1807: Mit dem Frieden von Tilsit geht der vierte Koalitionskrieg gegen das napoleonische Frankreich zu Ende. Preußen erleidet eine totale Niederlage und verliert mehr als die Hälfte seines Territoriums.

1887: Fürst Ferdinand von Sachsen-Coburg-Koháry wird (nach der Absetzung des Fürsten Alexander von Battenberg) zum Fürsten von Bulgarien (unter türkischer Oberhoheit) gewählt. 1908 wird er König ("Zar") des souverän gewordenen Landes.

1907: Im Pariser Louvre zerfetzt ein offensichtlich Geistesgestörter das Gemälde "Die Sintflut" von Nicolas Poussin, einem der Hauptmeister der französischen Malerei des 17. Jahrhunderts.

1917: Erstmals sind in Österreich-Ungarn Frauen als Geschworene bei Gericht zugelassen.

1927: Der deutsche Reichstag verabschiedet das Gesetz über die Arbeitslosenversicherung und die Arbeitsvermittlung.

1932: Die Bundesregierung beschließt unter Vorsitz von Bundeskanzler Engelbert Dollfuß die Einsetzung eines Komitees zur Arbeitsplatzbeschaffung.

1937: Mit dem von japanischen Truppen provozierten Zwischenfall an der Lugou Qiao-Brücke ("Marco-Polo-Brücke") südwestlich von Peking beginnt ohne Kriegserklärung der chinesisch-japanische Krieg. Bereits 1932 hatte Japan die Mandschurei besetzt und den Marionettenstaat "Mandschukuo" unter der nominellen Herrschaft des 1912 entthronten letzten chinesischen Kaisers Puyi errichtet.

1942: Dem Deutschen Theater in Berlin wird von den Nazi-Behörden die Aufführung des Dramas "Die Ratten" von Gerhart Hauptmann untersagt.

1947: Österreich beantragt die Aufnahme in die Organisation der Vereinten Nationen (Diese erfolgt erst 1955).

1967: Eröffnung des Hauptquartiers der "United Nations Industrial Development Organization" (UNIDO) in Wien.

1972: Der Ökumenische Patriarch Athenagoras I. von Konstantinopel, das Oberhaupt der Weltorthodoxie, stirbt im 24. Jahr seines Pontifikats in Istanbul (Am 16. Juli wird der Metropolit von Imbros und Tenedos, Dimitrios Papadopoulos, zu seinem Nachfolger gewählt).

1987: Bei einem Überfall von Sikh-Extremisten auf einen mit Hindus besetzten Bus werden im indischen Unionsstaat Punjab 40 Menschen erschossen.

1997: Intensive Regenfälle lösen zuerst in Oberösterreich, später dann in Niederösterreich Hochwasseralarm aus. Die Hochwasserkatastrophe weitet sich schließlich auf ganz Europa aus.

2007: Papst Benedikt XVI. erlaubt in einem Dekret offiziell die lateinische Messe als "außerordentliche Form der Liturgie der Kirche". Sie kann gefeiert werden, wenn dies Teile der Gemeinschaft wünschen.

2007: In Lissabon werden jene Bauwerke bekannt gegeben, die in einer internationalen Abstimmung zu den "Sieben neuen Weltwundern" bestimmt wurden. Es sind dies das Kolosseum in Rom, die Chinesische Mauer, der Taj Mahal-Tempel in Indien, die Felsenstadt Petra in Jordanien, die Erlöser-Statue Christi in Rio de Janeiro, die Inka-Ruinen von Machu Picchu in Peru und die Ruinen der Maya-Stadt Chichen Itza in Mexiko.



Geburtstage: Joseph-Marie Jacquard, frz. Seidenweber (1752-1834); Marc Chagall, russ. Maler und Grafiker (1887-1985); Vittorio De Sica, ital. Schauspieler und Regisseur (1902-1974); Willibald Maria Plöchl, öst. Jurist (1907-1984); Josef (Joe) Zawinul, öst.-US-Jazzmusiker (1932-2007); Jelena Obraszowa, russ. Sängerin 1937-2015) (nach anderen Angaben 1939), Alfred "Fredl" Fesl, dt. Sänger und Musiker (1947); Manfred Stohl, öst. Rallyefahrer (1972).

Todestage: Eduard I., König von England/Wales (1239-1307); Friedrich Gauermann, öst. Maler (1807-1862); François Ponsard, frz. Dramatiker (1814-1867); Othmar Brioschi, öst. Landschaftsmaler (1854-1912); Karl Mras, öst. klassischer Philologe (1877-1962); Athenagoras I., (eigtl. Aristokles Spyrou), Ökumenischer Patriarch, Ehrenoberhaupt der Weltorthodoxie (1886-1972); Hermann Thimig, öst. Schauspieler (1890-1982); Hannelore Schroth, dt. Schauspielerin (1922-1987); John Szarkowski, US-Kunsthistoriker, Fotograf (1925-2007); Hias, (eigtl. Erich Mathias Mayer), öst. Schlagersänger, Entertainer und Ziehharmonikaspieler (1950-2007); Paolo Piva, ital.-öst. Architekt/Designer (1950-2017).

Namenstage: William, Edelburg, Prosper, Willibald, Edda, Guidobald, Firmin, Benedikt, Johannes.