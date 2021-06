Unter Montag, 7. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1546: Kaiser Karl V. schließt mit König Ferdinand und Herzog Wilhelm IV. von Bayern den "Regensburger Geheimvertrag" gegen die "Hartnäckigkeit" der protestantischen Fürsten und Städte.

1746: Bündnis zwischen Österreich und Russland - gegenseitige Verpflichtungen für den Fall eines preußischen Angriffes.

1776: Auf dem 2. Kontinentalkongress in Philadelphia beantragt der Abgeordnete Richard Henry Lee die Formulierung einer Unabhängigkeitserklärung der amerikanischen Kolonien Großbritanniens.

1866: Preußische Truppen rücken in Holstein ein.

1951: In Landsberg werden die letzten Todesurteile der Nürnberger Prozesse gegen NS-Kriegsverbrecher vollstreckt.

1951: Die britische Regierung gibt das Verschwinden der Beamten Donald Maclean und Guy Burgess aus dem Außenministerium bekannt. Die Verlautbarung führt zur Aufdeckung eines der größten Spionageskandale nach dem Zweiten Weltkrieg. Beide hatten sich in die Sowjetunion abgesetzt.

1951: Uraufführung des Dramas "Der Teufel und der liebe Gott" von Jen-Paul Sartre in Paris.

1956: Konstituierung des neu gewählten Nationalrates. Felix Hurdes (ÖVP) wird zum Präsidenten, Johann Böhm (SPÖ) zum Zweiten und Alfons Gorbach (ÖVP) zum Dritten Präsidenten gewählt.

1971: Errichtung der ersten sowjetischen Raumstation: Koppelung der sowjetischen Raumfahrzeuge Sojus II und Saljut 1.

1976: In Mittel- und Westeuropa beginnt eine sieben Wochen dauernde Hitze- und Dürrewelle mit katastrophalen Ernteschäden.

1981: Die israelische Luftwaffe vernichtet den einzigen irakischen Atomreaktor bei Bagdad. Es folgt international eine scharfe Verurteilung Israels, auch im Weltsicherheitsrat, der aber keine Sanktionen beschließt.

1986: In der BRD demonstrieren rund 100.000 Menschen in Brokdorf, Wackersdorf und Hamm-Uentrop gegen Kernenergie. In Brokdorf kommt es zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei.

1996: Paul McCartneys Pop-Uni, das Liverpool Institute for Performing Arts, wird offiziell von der britischen Königin eröffnet.

2001: Bei den britischen Unterhauswahlen erringt die Labour Party von Premierminister Tony Blair erneut einen klaren Sieg.

2006: Im Umland Salzburgs wird eine illegale Zigarettenfabrik entdeckt. Im Lauf des vergangenen Jahres wurden dort rund vier Millionen Stangen Zigaretten erzeugt, die großteils in England verkauft wurden. Dabei entstand ein Steuerschaden von mindestens 50 Millionen Euro. 400 Tonnen Tabak wurden während der rund ein Jahr andauernden Produktion verarbeitet.



Geburtstage: James Simpson, brit. Gynäkologe (Chloroformnarkose) (1811-1870); Erwin Rosen, dt. Schriftsteller (1876-1923); Imre Nagy, ung. Politiker (1896-1958); Otto Heinrich Schindewolf, dt. Paläontologe (1896-1971); Robert S. Mulliken, US-Chemiker; Nobelpreis 1966 (1896-1986); Tal Farlow, US-Jazzmusiker (1921-1998); Günther Schneider-Siemssen, dt. Bühnenbildner (1926-2015); Roman Schliesser ("Adabei"), öst. Journalist/Kolumnist (1931-2015); Herbert Herrmann, schwz.-dt. Schauspieler (1941); Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell, dt. Industrieller (1941-2016); Anna Kournikova, russ. Ex-Tennisspielerin (1981).

Todestage: Philipp Gallicius, schweiz. Reformator (1504-1566); Joseph v. Fraunhofer, dt. Optiker/Physiker (1787-1826); Julien Benda, frz. Philosoph (1867-1956); Hans Arp, dt.-frz. Maler und Bildhauer (1887-1966); Ingo Preminger, US-Filmproduzent und Regisseur öst. Herkunft (1911-2006); Jorge Semprún, span. Schriftsteller (1923-2011).

Namenstage: Robert, Gottschalk, Eoban, Dietger, Lukretia, Gottlieb, Klothilde, Adolar, Anita, Anna, Petrus, Antonio.