Unter Freitag, 8. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1874: In St. Petersburg findet die Uraufführung der Oper "Boris Godunow" von Modest Mussorgski statt.

1904: Japan erklärt Russland den Krieg und greift in der Nacht auf den 9. Febuar die russische Flotte in dem zu China gehörenden Pachtgebiet Port Arthur (Lüta) am Südende der Halbinsel Liaotung im Gelben Meer an. Der Überfall legt die militärischen Schwächen des Zarenreiches im Fernen Osten bloß. (Der Krieg endet 1905 mit dem Sieg der Japaner.)

1924: Im Staatsgefängnis von Nevada in Carson City wird erstmals eine Hinrichtung in einer Gaskammer vollzogen.

1934: Nach dem Rücktritt des französischen Ministerpräsidenten Édouard Daladier tritt der frühere Staatspräsident (1924-31) Gaston Doumergue als überparteiliche Persönlichkeit an die Spitze der Regierung.

1944: Die Alliierten schließen die Planung für die Landung in der Normandie ab.

1949: Wegen "konterrevolutionärer und kriegshetzerischer Betätigung unter dem Deckmantel der Religion" und wegen "Devisenschieberei" wird der Fürstprimas von Ungarn und Erzbischof von Esztergom, Kardinal József Mindszenty, nach einem fünftägigen Schauprozess vor dem Volksgerichtshof in Budapest zu lebenslanger Haft verurteilt.

1949: Uraufführung des Films "Der Engel mit der Posaune" mit Paula Wessely, Attila und Paul Hörbiger und Maria Schell in den Hauptrollen.

1964: Prinzessin Irene der Niederlande, zweitgeborene der vier Töchter von Königin Juliana, verlobt sich unter Verzicht auf ihre Thronrechte und auf die Zugehörigkeit zum Hause Oranien-Nassau mit dem Prinzen Carlos Hugo von Bourbon-Parma, Neffen der österreichischen Ex-Kaiserin Zita, und konvertiert zum Katholizismus. (Seit der Scheidung im Jahr 1981 führt sie den väterlichen Familiennamen Lippe-Biesterfeld).

1974: Die drei amerikanischen "Skylab"-Astronauten Gibson, Carr und Pogue kehren nach einer Rekordzeit von 85 Tagen im Weltraum zur Erde zurück.

1984: In Sarajevo werden die Olympischen Winterspiele eröffnet.

1984: Schneechaos in Österreich. In Tirol gehen 30 (bis zu 100 m breite) Lawinen zu Tal. Im Burgenland und in der Steiermark kommt es zu orkanartigen Stürmen.

1989: Beim Absturz einer Boeing-707 auf der Azoreninsel Santa Maria kommen alle 144 Insassen, überwiegend italienische Touristen, ums Leben.

1994: Erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland übersteigt die Arbeitslosenzahl die Vier-Millionen-Grenze.



Geburtstage: Karl Theodor Reichsfreiherr von Dalberg, Erzbischof von Mainz, dt. Kurfürst (1744-1817); John Ruskin, brit. Schriftsteller (1819-1900); Karl Koller, öst. Fußballer (1929-2009); Egon Zimmermann, öst. Skirennläufer (1939); Karl-Heinz von Hassel, dt. Schauspieler (1939-2016); Brooke Adams, US-Schauspielerin (1949).

Todestage: Giuseppe Torelli, ital. Violinist und Komp. (1658-1709); Jan van Huysum, niedl. Maler (1682-1749); France Prešeren, slowen. Schriftsteller (1800-1849); William Joseph Donovan, US-Jurist/Diplomat (1883-1959); Josef Friedrich Perkonig, öst. Erzähler (1890-1959); Fritz Zwicky, schwz. Astrophysiker (1898-1974); Hans Stuck, dt. Rennfahrer (1900-1978); Dennis Gábor, brit./ungar. Physiker (1900-1979) (n. a. A. am 9. 2. 1979); Piero Rismondo, öst. Schriftsteller u. Journalist (1905-1989); Lady Iris Murdoch, brit. Schriftstellerin (1919-1999).

Namenstage: Hieronymus, Johannes, Hermanfried, Salomon, Milada, Ämiliani, Philipp, Elfriede, Jacqueline.

