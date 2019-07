Unter Montag, 8. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1709: Zweiter Nordischer Krieg: In der Schlacht bei Poltawa besiegt der russische Zar Peter I. den schwedischen König Karl XII. Schweden verliert damit die Vorherrschaft im Ostseeraum, die es seit dem Dreißigjährigen Krieg ausgeübt hatte. (Bis 1716 gehen alle schwedischen Besitzungen außerhalb des Stammlandes verloren).

1914: Die deutsche Regierung drängt den österreichisch-ungarischen Außenminister Graf Leopold Berchtold zu einer militärischen Aktion gegen Serbien.

1924: Gipfeltreffen der Regierungschefs Großbritanniens und Frankreichs, Ramsey MacDonald und Édouard Herriot, in Paris, um Differenzen bezüglich der Londoner Reparationskonferenz auszuräumen.

1944: Sowjetische Truppen erreichen den Stadtrand von Wilna (Vilnius).

1949: Mit der Begründung, dass die Berlin-Blockade aufgehoben sei, fordert die Sowjetunion die Westmächte zur Wiederaufnahme der Reparationslieferungen aus Westdeutschland auf.

1969: In einer Luftschlacht über den Golan-Höhen schießen israelische Piloten sieben syrische MiG-21-Maschinen ab.

1974: Als Nachfolger des verstorbenen Bundespräsidenten Franz Jonas wird Rudolf Kirchschläger vor der Bundesversammlung in Wien angelobt. Er bestätigt die SPÖ-Alleinregierung und vereidigt seinen Nachfolger als Außenminister, Erich Bielka-Karltreu.

1989: Der Peronist Carlos Saúl Menem wird neuer Staatspräsident Argentiniens. Er tritt die Nachfolge des Radikalen Raúl Alfonsín an.

1994: Auf dem Gipfel der sieben führenden Industriemächte (G-7) in Neapel beziehen die Staats- bzw. Regierungschefs der USA, Kanadas, Japans, Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und Italiens erstmals den russischen Präsidenten Boris Jelzin in vollem Umfang in ihre politischen Beratungen ein ("G-8").

1994: In Nordkorea stirbt überraschend der langjährige Diktator Kim Il-sung im Alter von 82 Jahren.

1999: Im Iran brechen nach einer Verschärfung der Pressegesetze und der Schließung mehrerer Zeitungen durch die Behörden schwere Studentenunruhen aus.

2004: Mit Bundespräsident Heinz Fischer zieht erstmals seit 30 Jahren wieder ein Sozialdemokrat in die Hofburg ein. Die Feierlichkeiten zum Amtsantritt Fischers werden nach dem Tod seines Amtsvorgängers Thomas Klestil (6. Juli) auf das Nötigste reduziert. Direkt im Anschluss an die Angelobung beginnt eine Trauerfeier für den Verstorbenen.

2009: Der Nationalrat segnet die neuen Anti-Korruptionsbestimmungen ab. Erstmals mit einbezogen sind Abgeordnete, die sich künftig strafbar machen, falls sie sich bestechen lassen. Ferner beschlossen wird die Einrichtung eines Anti-Korruptionsamtes, welches dem Büro für interne Angelegenheiten im Innenministerium nachfolgt.

2009: Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industriestaaten und Russlands verständigen sich im italienischen L'Aquila erstmals auf konkrete Klimaschutzziele. Demnach soll die Erderwärmung im Vergleich zum Beginn des Industriezeitalters auf zwei Grad Celsius begrenzt werden.

2009: Der Nationalrat beschließt eine Novelle zum Buchpreisbindungsgesetz, da der Europäische Gerichtshof (EuGH) die österreichische Regelung über die Buchpreisbindung für EU-rechtswidrig hält, weil es sich dabei um eine Verletzung der in der Europäischen Union geltenden Warenverkehrsfreiheit handelt.



Geburtstage: Karl Ploetz, dt. Lehrer (1819-1881); John D. Rockefeller, US-Großindustrieller (1839-1937); William (Billy) Clarence Eckstine, US-Jazzmusiker (1914-1993); Walter Scheel, dt. Politiker (FDP), Bundespräsident 1974-79 (1919-2016); Eberhard (Frh. v.) Waechter, öst. Kammersänger u. Operndirektor (1929-1992); Shirley Ann Grau, US-Schriftstellerin (1929); Wolfgang Puck, öst. Koch (1949); Linda de Mol, ndl. TV-Moderatorin (1969).

Todestage: Sin-Itiro Tomonaga, jap. Physiker (1906-1979); Tommaso Landolfi, ital. Erzähler (1908-1979); Michael Wilding, engl. Schauspieler (1912-1979); Kim Il-sung, nordkorean. Politiker (1912-1994); Robert Burns Woodward, US-Chemiker (1917-1979); Charles Conrad (jr.), US-Astronaut (1930-1999); Chlodwig Poth, dt. Karikaturist und Autor (1930-2004).

Namenstage: Edgar, Eugen, Kilian, Harald, Hadrian, Amalia, Disibod, Landrada, Amalberga, Adolf, Elisabeth.

Quelle: SN