Tiere sind intelligenter als wir denken

Schlau wie Sau: Tiere zeigen Empathie, rechnen, tricksen, erkennen sich selbst im Spiegel. Unterschätzte Intellekte im Tierreich.

"Ich mag Schweine sehr. Hunde schauen zu uns auf. Katzen schauen auf uns herab. Schweine behandeln uns wie ihresgleichen." Dieses Zitat stammt weder von einem Biologen noch von einem Bauern. Die Worte kommen von Sir Winston Spencer Churchill, einem bekannt unsentimentalen Staatsmann. Die Zeilen stehen auch am Anfang des soeben erschienenen Buchs "Saugut und ein wenig wie wir" von Kristoffer Hatteland Endresen, in dem sich der Autor in die Geschichte des Schweins vertieft. Und in dessen Beziehung zum Menschen, einer ...