Umwelthistorikerin Winiwarter: "Es muss sich ändern, wie und womit wir unseren Status demonstrieren"

Leben wird vorwärts gelebt, aber von hinten verstanden, heißt es. Ein Gespräch mit Umwelthistorikerin Verena Winiwarter darüber, was wir aus der Geschichte lernen können - und warum wir ändern müssen, was Status definiert.

Frühere Epochen werden oft als "goldene Zeitalter" idealisiert, in denen Menschen angeblich in Harmonie mit der Natur lebten. War dem wirklich so? Verena Winiwarter: Verallgemeinerungen treffen auf keine Epoche der Erdgeschichte zu. Auch heute gibt es Menschen, die im Einklang mit der Natur leben. Und wenn man sich untergegangene Kulturen wie die der Maya ansieht, spricht das nicht dafür, dass alle früheren Völker sorgsam mit ihrem Lebensraum umgegangen sind. Wir haben seit etwa 150 Jahren ein sehr viel größeres Vermögen, ...