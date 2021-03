Von Schwarzwald bis Meitner: Frauen, die Geschichte schrieben

Sie waren klug und mutig, erfanden, gründeten, kämpften. Berühmt und mit Denkmälern geehrt wurden trotzdem meist Männer.

Das Los einer jungen Frau rund um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert bestand darin: "War man reich, wartete man auf einen Mann. War man arm, dann wartete man erst recht auf einen Mann, denn er war der einzige Gewinn in der Lebenslotterie." So beschrieb es Eugenie Schwarzwald - und hatte so gesehen selbst in mehrfacher Hinsicht das große Los gezogen: Sie wurde in eine Familie geboren, die ihr den Weg zur Bildung nicht versperrte. Und heiratete einen Mann, ...