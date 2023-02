Warum die Erde in der Türkei so oft bebt

Immer wieder ist die Türkei von schweren Erdbeben betroffen. Forschende erklären, was es mit Nachbeben auf sich hat und ob der Klimawandel Einfluss haben könnte.

Ein großer Teil der türkischen Bevölkerung lebt in ständiger Erdbebengefahr. Denn mehrere große Kontinentalplatten treffen in der Türkei aufeinander: die Afrikanische, die Arabische und die Eurasische. "Die Afrikanische und die Arabische Platte bewegen sich nördlich, die Eurasische Platte südlich", erklärt Seismologin Yan Jia von der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG). Mit einer Geschwindigkeit von 1,3 bis 2 Zentimetern pro Jahr bewegen sich die Platten also in unterschiedliche Richtungen. Wird durch die Reibung ...