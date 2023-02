Warum Frauen in der Forschung noch immer zu wenig sichtbar sind

Nur ein Drittel aller Forschenden weltweit ist weiblich. Das hat Auswirkungen auf den Alltag und bringt voreingenommene Systeme künstlicher Intelligenz.

Sie hat das erreicht, was nur wenige schaffen: 2011 wurde Sabine Seidler zur ersten Rektorin der TU Wien gewählt. Seit 2020 ist die Werkstoffwissenschafterin auch Präsidentin der österreichischen Universitätenkonferenz. Ihr Weg dorthin war nicht immer leicht. Aber sie hatte Unterstützung. "Mein Vorgänger holte mich in sein Team als Vizerektorin für Forschung", erzählt sie. Ihm habe sie viel zu verdanken. Eine Bezugsperson gehöre für eine Karriere in der Forschung genauso dazu wie eine Portion Glück. "Fakt ist aber, dass es eine ...