Warum wir so oft müde sind - eine Geschichte der Ermattung

Die Müdigkeit scheint zu einem Volksleiden geworden zu sein. Allerdings kämpften damit schon Generationen vor uns. Kommt nach der Acedia, der Melancholie und der Neurasthenie jetzt die Corona-Müdigkeit?

Rainer Maria Rilke war verzweifelt. "Fehlt mir die Kraft? Ist mein Wille krank? Ist es der Traum in mir, der alles Handeln hemmt?" Das schrieb der Dichter im Sommer 1903 in einem Brief an eine Freundin. Was Rilke und viele seiner Zeitgenossen plagte, war eine schwere Erschöpfung und Reizbarkeit - die man Neurasthenie nannte und an der scheinbar weite Kreise des Establishments litten.

Müde, erschöpft und kraftlos: So fühlen sich auch heute wieder viele Menschen. Es ist ein ...