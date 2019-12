Nicht nur Katastrophen wie das Hochwasser in Venedig zerstören einzigartiges kulturelles Erbe. Auch Umweltverschmutzung verursacht Schäden. Materialwissenschafter kämpfen dagegen an.

Wasser und Salz sind die Feinde des Mauerwerks. Zu sehen ist das derzeit in großem Ausmaß in Venedig. Die historische Altstadt wurde kürzlich drei Mal innerhalb einer Woche überflutet. An der Punta della Dogana etwa, der ehemaligen Zollstation, in der ...