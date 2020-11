Weltweite Masern-Todesfälle um 50 Prozent gestiegen

Die Zahl der gemeldeten Masernfälle ist 2019 weltweit auf 869.770 angestiegen. Es handelt sich um den höchsten Wert seit 23 Jahren, geht aus einer Veröffentlichung der WHO und des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hervor. Die weltweiten Masern-Todesfälle stiegen von 2016 bis 2019 um beinahe 50 Prozent und forderten allein im vergangenen Jahr schätzungsweise 207.500 Todesopfer.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/TOM WELLER Dutzende Millionen Menschen ohne Impfung