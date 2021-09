Wie mehr CO2 und weniger Wasser Bäumen mehr Effizienz abringen

Gibt es mehr Kohlendioxid (CO2) in der Luft können Bäume darauf mit einer Steigerung der Effizienz bei der Nutzung des zur Verfügung stehenden Wassers reagieren.

Ebenso effektiver präsentierte sich der Pflanzenstoffwechsel, wenn insgesamt weniger Feuchtigkeit verfügbar war. Das ist das Ergebnis einer Studie mit Beteiligung aus Österreich. Was dies angesichts der klimatischen Veränderungen für die Baumbestände hierzulande in Zukunft bedeutet, lasse sich noch schwer abschätzen.

Über kleine Öffnungen in den Blättern nehmen Pflanzen Kohlenstoff in Form von CO2 aus ihrer Umgebung auf. "Der Kohlenstoff wandert dann aus luftgefüllten Hohlräumen in die Zellen der Pflanze hinein", wie Mathias Neumann vom Institut für Waldbau der Universität für Bodenkultur Wien der APA erklärte.

Kohlenstoff findet sich in der Natur in der leichteren Variante - als Kohlenstoff-12 - und in einer schwereren Ausführung (Kohlenstoff-13). Letzteren bauen Pflanzen eher ungerne in ihre Biomasse ein. Das müssen sie auch nicht, wenn sie die Spaltöffnungen der Blätter über längere Zeit offen halten und damit immer neuen Nachschub an Kohlenstoff-12 sicherstellen.

In Notzeiten, wie Dürreperioden, können sie diese Öffnungen aber schließen, um der Verdunstung von Wasser vorzubeugen. "Dann ist die Pflanze gezwungen, irgendwann auch den schweren Kohlenstoff aufzunehmen und in der Photosynthese zu verarbeiten", sagte der Forscher. Somit ist der Anteil an Kohlenstoff-13 im Verhältnis zu Kohlenstoff-12 in den Jahresringen von Bäumen ein Anzeiger dafür, wie üppig es um die Wasserzufuhr im vergangenen Jahr bestellt war.

Das Team um Neumann und Kollegen aus Australien und den USA hat sich auf Basis des Anteils an schwerem Kohlenstoff-13 in den Jahresringen der Wassernutzungseffizienz von Bäumen über die vergangenen 100 Jahre an knapp 350 Standorten weltweit angenähert. Hier zeigte sich, dass die Effizienz dann zunahm, wenn mehr CO2 verfügbar war - und zwar unabhängig davon, wie viel Wasser vorhanden war.

Außerdem wurde klar, dass die Pflanzen in ihrem Stoffwechsel effizienter werden, wenn Wasserknappheit herrscht. Es ist davon auszugehen, dass sie unter diesen besonderen Umständen mit der gleichen Menge Wasser mehr Biomasse aufbauen. Paradoxerweise könnten also steigende CO2-Konzentration und Trockenheit sogar positive Effekte haben, erklärte Neumann.

Allerdings scheint die Wassernutzungseffizienz auch von der Verfügbarkeit von Pflanzennährstoffen wie Stickstoff und Phosphor abzuhängen. So ging die Effizienz vielerorts in den vergangenen drei Jahrzehnten im Vergleich zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück. Ein potenzieller Grund dafür ist der als Düngemittel in die Ökosysteme eingebrachte Stickstoff, der Pflanzen möglicherweise erlaubt, ineffizienter in der Wassernutzung zu sein. Dieser Effekt lasse sich aber noch nicht anhand der Untersuchungsdaten festmachen, betonte Neumann: "Unsere Studie ist die erste, die den Zusammenhang zwischen Wassernutzungseffizienz, CO2, Klima und Stickstoff gezeigt hat." Bei der Interpretation der Erkenntnisse stehe man aber noch am Beginn.

Sehe man sich den Effizienzvergleich zwischen beispielsweise Fichten oder Tannen, die in höheren Lagen mit relativ viel Feuchtigkeit wachsen, und etwa Eichen an, die in Ostösterreich typisch für trockenere Orte sind, erwiesen sich letztere als effizienter. "Das können wir auf Österreich umlegen", so Neumann. Während Fichten oder Tannen in den Bergen derzeit nur von dem positiven Effekt des erhöhten CO2-Gehalts profitieren, erhöht sich die Wassernutzungseffizienz bei bereits an Trockenheit adaptierten Eichen zusätzlich durch die sinkende Wasserverfügbarkeit - ein Trend, der langfristig für alle österreichischen Baumarten beobachtet werden kann.

Wenn jetzt hierzulande und in vielen Regionen Europas Niederschläge im Jahresmittel zurückgehen, Temperaturen steigen und der CO2-Anteil in der Atmosphäre durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe weiter steigt, könnte man auf Basis der Ergebnisse dieser Studie annehmen, dass sich Bäume einfach daran anpassen. Das sei aber bei weitem nicht ausgemacht, betonte Neumann. Ob sich nämlich an andere Bedingungen gewöhnte Pflanzen auch tatsächlich in derartigen Zeiträumen in einer Region so umstellen können oder gar kritische Schwellenwerte überschritten werden, die zum Absterben von Bäume führen, "ist schwierig zu beurteilen und erfordert Informationen zu Wachstum und Mortalität". Wie sich aber etwa eine an Feuchtigkeit gewöhnte Baumart in zunehmender Trockenheit schlägt und wie der Effekt auf das Wachstum ist, wäre "spannend zu beobachten", sagte der Wissenschafter.

Die Studie zeige, dass man bei der Anwendung von Klimamodellen zukünftig mehr darüber nachdenken sollte, wie Pflanzen auf veränderte Umweltbedingungen reagieren. Ein Faktor, der bisher kaum berücksichtigt wurde. "Ein Wald ist ein dynamisches, lebendes System, er verändert sich und adaptiert sich laufend an neue Bedingungen", so Neumann.