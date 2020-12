Wie viel besser sind FFP2-Masken wirklich?

Seit Dienstag können sich Bürger aus Risikogruppen in Deutschland FFP2-Masken in Apotheken abholen, in Österreich wird die Regierung in Kürze je zehn solcher Masken an Personen über 65 Jahren postalisch zusenden. Aber wie unterscheiden sie sich vom einfachen Mund-Nasen-Schutz?

Alle Maskenvarianten schützen sowohl Träger als auch Personen in seinem Umfeld. Sie unterscheiden sich aber in ihrer Wirksamkeit: Bei der FFP1-Maske, also der Einmalmaske, sind es rund 80 Prozent. Bei einer FFP2-Maske 94 Prozent und bei der FFP3-Maske, die ...