Wie wirkt der Impfstoff bei Kindern?

Hersteller forschen an einer Coronaimpfung für Kinder und Jugendliche. Damit geht auch eine ethische Debatte einher.

In der Gesellschaft entbrennt gerade eine ethische Diskussion über die Impfstoffstudien an Kindern. Ulrich Körtner ist Medizinethiker an der Universität Wien. Er hält es für notwendig, dass auch Kinder gegen das Coronavirus geimpft werden. "Es geht hierbei nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern auch darum, dass Kinder einen Anspruch auf Bildung haben." Soziale Ungleichheiten hätten sich aufgrund der Pandemie verschärft. Umso mehr sehe er die Impfung als einen wichtigen Baustein, um dagegenzusteuern.

Warum liegt der Fokus jetzt ...