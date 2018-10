Wir tragen Plastik in unseren Körpern

Österreichische Umweltforscher und Mediziner haben erstmals nachgewiesen, dass die Menschheit mittlerweile Plastik im Körper hat. Es handelt sich dabei um Mikroplastik, das wir mit der Nahrung aufnehmen.

Das Plastik, das weggeworfen wird, kehrt zum Verursacher zurück: zu uns Menschen. Besser gesagt: Es gelangt in uns Menschen.

In einer Pilotstudie von Österreichischem Umweltbundesamt und der Medizinischen Universität Wien wurde erstmals Mikroplastik im menschlichen Stuhl entdeckt. Und das bei allen der acht internationalen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Der Nachweis gelang Bettina Liebmann vom Umweltbundesamt und Philipp Schwabl von der Medizinischen Universität Wien. Die Ergebnisse wurden am Montag am internationalen UEG-Gastroenterologie-Kongress in Wien präsentiert.