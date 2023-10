Wissenschafter im Dienste der Nazis

Der Salzburger Zeithistoriker Robert Obermair weist anhand des ehemaligen Wiener Rektors und Unterrichtsministers Oswald Menghin nach, wie rechte Netzwerke in Österreich funktioniert haben - auch weit über die Nazizeit hinaus.

Bisweilen gleicht die Arbeit von Wissenschaftern jener von Detektiven. Sechs Jahre lang - ab 2013 - recherchierte der Zeithistoriker Robert Obermair in rund 50 Archiven in Österreich, Deutschland, den USA und Südamerika. Er stieg in Kellerräume und auf Dachböden, um ...