Podcast "Dem Virus auf der Spur"

Eine wichtige Lehre aus der Coronakrise ist für den Salzburger Kardiologen und Sportmediziner Josef Niebauer: "Es geht nicht nur darum, dass man sich in den Statistiken anschaut, wer wieder als genesen geführt wird. Viele Menschen sind nach einer Infektion mit dem neuen Coronavirus stark angeschlagen. Und das betrifft nicht nur ältere Menschen und Normalbürger, sondern auch Hochleistungssportler." Das muss man auch berücksichtigen, wenn man nicht nur beruflich, sondern auch mit den sportlichen Aktivitäten ins Alltagsleben zurückkehren will. Der Leiter des Uniklinikums für Sportmedizin in der Mozartstadt hat mit Kollegen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland einen Katalog von Empfehlungen erarbeitet, der einen für die Gesundheit sicheren Einstieg in den Sport wieder möglich macht.

Faktum ist, dass vor allem nach schweren Krankheitsverläufen neben der Lunge, auch das Herz, das Kreislaufsystem und Organe wie Nieren oder Leber stark angegriffen sein können. Selbst bei asymptomatischen Verläufen wurden bereits schwere Organschäden nachgewiesen. Und das nicht nur bei älteren, sondern auch bei jüngeren Patienten oder Leistungssportlern. Vernarbungen an der Lunge, am Herzen, auch Herzmuskelentzündungen oder Entzündungen der Blutgefäße sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Erhöhte Infarkt- und Schlaganfallgefahr sind nur einige der gravierendsten Folgen, die drohen. Wie kann man dem vorbeugen? Was sollte man vor einem Neustart sportlicher Aktivitäten medizinisch abklären lassen? Und warum ist Sport nach einer Corona-Infektion sogar gut und wichtig, um sich wieder vollständig zu erholen?

Gerhard Schwischei, SN-Ressortleiter für Wissenschaft und Gesundheit, geht in diesem Podcast mit Josef Niebauer diesen und anderen Fragen nach.

