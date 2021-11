Christina Riezler vom Gewaltschutzzentrum Salzburg erklärt im Podcast, wie man eine Vertrauensbasis zu Gewaltopfern aufbaut und warum es einen gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss im Kampf gegen Gewalt an Frauen braucht.

Podcast "Die gefragte Frau"

In einer Spezial-Staffel des SN-Podcasts "Die gefragte Frau" behandeln Katharina Maier und Stephanie Rausch die Ursachen, Folgen und Hintergründe von Gewalt gegen Frauen. In der zweiten Folge kommt eine Frau zu Wort, die bereits unzähligen Betroffenen von Gewalt weitergeholfen hat. Christina Riezler, die stellevertretende Leiterin des Gewaltschutzzentrums Salzburg, schildert im Podcast, was Frauen im Gewaltschutzzentrum erwartet und was fehlende Gleichstellung mit häuslicher Gewalt zu tun hat.