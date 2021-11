Beschimpfungen, Drohungen, Erpressung - und trotzdem ist da noch Liebe. Eine Betroffene von psychischer Gewalt erzählt, wie sie sich aus der Beziehung lösen konnte.

Podcast "Die gefragte Frau"

"Ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Ich dachte einer von uns zwei muss sterben", erzählt Verena (Name von der Redaktion geändert) in der dritten Folge der SN-Podcaststaffel zu Gewalt gegen Frauen. Verena erzählt, wie belastend psychische Gewalt in einer Beziehung sein kann und sie schildert, wie man trotz all der Drohungen einen Menschen immer noch lieben kann. Und sie spricht darüber, wie man trotz Opferrolle Stärke zeigen kann. Vor Gericht, aber auch vor sich selbst.