"The Sound of Music" und sein fragwürdiger Zauber

In einer neuen Folge des "Salzburger Popcasts" beschäftigen sich die SN-Redakteure Robert Innerhofer, Bernhard Flieher, Clemens Panagl und Florian Oberhummer mit "The Sound of Music" und der Rolle des Films als Touristenmagnet in Salzburg. Zudem werden die historischen Diskrepanzen des Stoffes besprochen und popmusikalische Bezüge aufgezeigt.

BILD: SN/20TH CENTURY FOX Julie Andrews in „The Sound of Music“. BILD: SN/MARCO RIEBLER Die „Sound of Music“-Tour gibt es in Salzburg seit Ende der 1960er Jahre. BILD: SN/MARCO RIEBLER „Sound of Music“-Souvenirs und CDs.