Die ÖVP bleibt in Sankt Veit im Pongau bei der EU-Wahl stimmenstärkste Partei und baut ihre Vormachtstellung mehr als deutlich aus. Die Volkspartei kam auf 50.18 Prozent, das ist ein massiver Zuwachs von 14,82…

EU-Wahl Ergebnis

Die ÖVP bleibt in Sankt Martin am Tennengebirge bei der EU-Wahl auf Platz eins und baut ihre Vormachtstellung mehr als deutlich aus. Die Volkspartei erzielte 54.95 Prozent, das ist ein sehr starkes Plus von 16…