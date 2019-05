In Viehhofen hat die ÖVP den ersten Platz geschafft und die FPÖ an der Spitze abgelöst. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, kam auf 53.37 Prozent, das istungeachtet des morgigen Misstrauensantrags ein sehr starkes Plus von 20,49 Prozentpunkt. An zweiter Stelle liegt nun die FPÖ, die 24.35 Prozent erreichte und mit minus 14,69 Prozentpunkt im Lichte der Regierungskrise ordentlich abbaute. Die NEOS versammelten in Viehhofen 8.81 Prozent der Wähler hinter sich - eine Verbesserung um 3,33 Prozentpunkt.

Dahinter positionierte sich die SPÖ: Die Sozialdemokraten bauten beträchtlich ab (minus 5,93 Prozentpunkt auf 7.77 Prozent, Platz vier). Die Grünen verloren 0,64 Prozentpunkt, die Ökopartei kam auf 4.15 Prozent. EUROPA Jetzt erlangte beim ersten Antreten mit 1.04 Prozent den sechsten Platz. mit 0.52 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Viehhofen betrug 43,3 Prozent: 193 Stimmen wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.

Quelle: APA