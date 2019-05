In Oberndorf bei Salzburg hat die ÖVP die SPÖ vom ersten Stockerplatz gestoßen. Die Volkspartei, 2014 auf Platz 2, erzielte 37.36 Prozent, das ist - ganz unbeeindruckt vom anstehenden Misstrauensantrag gegen Bundes-Chef Sebastian Kurz - ein massiver Zuwachs von 13,69 Prozentpunkt. An zweiter Stelle liegt nun die SPÖ, die 21.71 Prozent erreichte und um 2 Prozentpunkte abrutschte. Die Grünen versammelten in Oberndorf bei Salzburg 16.89 Prozent der Wähler hinter sich - ein Rückgang um 1,8 Prozentpunkt.

Dahinter positionierte sich die FPÖ: Die Freiheitlichen bauten minus 3,54 Prozentpunkt auf 14.8 Prozent ab, das brachte Platz vier. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei kam auf 7.4 Prozent. EUROPA Jetzt war zum ersten Mal am Start und schaffte mit 0.94 Prozent den sechsten Platz. mit 0.89 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Oberndorf bei Salzburg betrug 50,32 Prozent: 2013 Stimmen wurden abgegeben.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.

Quelle: APA