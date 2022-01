1.500 Schulklassen wegen Coronafällen im Fernunterricht

Die Abwicklung der Schul-PCR-Tests durch den neuen Testanbieter hat beim am Dienstag in Vorarlberg und Salzburg durchgeführten Durchgang erstmals durchgehend funktioniert. Laut Bildungsministerium habe die ARGE für molekulare Diagnostik mitgeteilt, dass alle Ergebnisse zeitgerecht übermittelt worden seien. Am Mittwoch waren unterdessen deutlich mehr Klassen geschlossen als zuletzt: 1.496 Klassen waren coronabedingt im Fernunterricht, tags davor waren es erst 999.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe 1.500 Klassen sind im Fernunterricht