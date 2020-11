Anschlag in Wien: Richter und Staatsanwälte wehren sich gegen Kritik

Die Richter und Staatsanwälte wollen die von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geäußerte Kritik an der vorzeitigen bedingten Entlassung des späteren Attentäters von Wien nicht auf sich sitzen lassen. So eine Entscheidung erfolge nach "bestem Wissen und Gewissen" auf Basis von Gesetzen, schrieben sie in einer Stellungnahme am Donnerstag.

SN/sn Symbolbild.