Antiteuerungspaket: Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen

Mit vier Maßnahmen will die Bundesregierung die hohen Lebenshaltungskosten in Österreich reduzieren. Das Antiteuerungspaket wurde am Mittwoch vorgestellt.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler bei der Pressekonferenz am Mittwoch in Wien. BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER Vizekanzler Werner Kogler und Kanzler Karl Nehammer bei der Pressekonferenz am Mittwoch in Wien.