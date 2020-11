Asylwerber drehten in NÖ gestelltes Hinrichtungsvideo

Sechs jugendliche afghanische Asylwerber haben am Tag nach dem Anschlag in Wien im Schlosspark Pottendorf (Bezirk Baden) ein gestelltes Hinrichtungsvideo produziert und onlinegestellt. Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner (SPÖ) beobachtete die Dreharbeiten am 3. November und erstattete Anzeige, berichtete die Tageszeitung "Heute" am Donnerstag. Nach Angaben der Polizei wurden bei der "spielerisch nachgestellten Szene" keine Waffen verwendet.

SN/APA/HANS PUNZ Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Waldhäusl forderte Abschiebungen