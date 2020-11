Am Mittwoch ist laut Bildungsministerium und -direktion vorbehaltlich anderer Vorgaben aus den Sicherheitsbehörden wieder ein normaler Schultag an den Wiener Schulen geplant. Dann oder am Tag darauf soll auch der "Übergangstag" an AHS-Oberstufen, Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen (BMHS) bzw. Berufsschulen vor dem Wechsel ins Distance Learning erfolgen. Am Dienstag war aufgrund des Anschlags am Montagabend die Schulpflicht in Wien ausgesetzt.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Bodo Schack Viele Schüler blieben daheim